No Fortaleza, Palermo goleia Vojvoda e Paiva em aproveitamento na Série A

Foto: FERNANDA BARROS Palermo, como jogador, marcou 309 gols, e fez história no Boca Juniors

O Fortaleza segue tentando derrubar a matemática, encontrar o rumo no Campeonato Brasileiro e escapar do rebaixamento. Hoje, as chances são de 80% de queda. Sob o comando de Martín Palermo, o time soma 50% de aproveitamento, com quatro vitórias e quatro derrotas, sem empates, totalizando 12 dos 24 pontos possíveis. Caso tal desempenho tivesse sido registrado desde o início da Série A, o Fortaleza estaria hoje em sétimo lugar, posição ocupada pelo Fluminense.

O contraste com os técnicos anteriores ajuda a dimensionar o impacto imediato de Palermo. Juan Pablo Vojvoda dirigiu o Fortaleza por 13 jogos nesta edição do Brasileirão e obteve apenas 25% de aproveitamento.

Renato Paiva, que assumiu na sequência, fez oito jogos e teve desempenho ainda pior: 20%. Nenhum dos dois conseguiu fazer o time reagir, por mais que ambos mudassem a formação o tempo todo, em busca de algo que só eles enxergavam.

A realidade atual, porém, segue preocupante. Com apenas 27 pontos e 31% de aproveitamento geral, o Fortaleza ocupa a 18ª posição e não alcança média de um ponto por rodada. A luta contra o rebaixamento continua pesada: são cinco pontos de distância para sair do Z-4.

O próximo jogo, contra o Santos, fora de casa, sábado que vem, ganha contornos decisivos. O duelo coloca o Fortaleza frente a frente com o primeiro time fora da zona, com 32 pontos. Uma vitória pode diminuir a pressão e manter viva a esperança de reação. Palermo trouxe novo fôlego e motivação, mas o desafio de transformar o resgate em sobrevivência ainda é enorme.

Alguém atrás de ingressos da Copa do Mundo?

Começou a segunda fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo Fifa 2026. O cadastro para o sorteio antecipado vai até 31 de outubro. Torcedores devem se registrar em fifa.com/tickets, mesmo quem já participou do sorteio preferencial da Visa.

Ainda sobre o sorteio de ingresso, esta segunda etapa inclui um período exclusivo para moradores de Canadá, México e EUA, com chance de comprar ingressos para jogos no próprio país. Após essa janela, todos os inscritos concorrem novamente a horários de compra a partir de 17 de novembro.

Com o aumento de seleções para 48, a Copa do Mundo terá 104 partidas, o que certamente fará da edição do ano que vem a de maior público geral de todos os tempos, ainda mais levando em conta o sucesso das vendas de ingressos até aqui — ao menos de acordo com a Fifa — e o estádios enormes em Estados Unidos, México e Canadá.

Ceará vai ficar "em dia" na tabela

1. A partida do Ceará contra o Fluminense, nesta quarta-feira, será isolada pelo Campeonato Brasileiro. É o jogo que foi adiado em função da participação do time do Rio de Janeiro no Mundial de Clubes da Fifa.

2. O Alvinegro, portanto, ficará com 30 partidas após o confronto, sem jogos a menos na tabela. Também por isso, o resultado é fundamental para o elenco de Léo Condé, que soma 35 pontos e está distante apenas quatro pontos do Z-4.

3. Contra o Atlético-MG, na derrota por 1 a 0 em Belo Horizonte, o Ceará teve uma postura boa taticamente, agrediu bastante o adversário em seu campo e o técnico não pode ser criticado pela perda de gols de seus atletas.



