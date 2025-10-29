Ceará: contra o Fluminense, reação é necessária

Foto: Pedro Souza / Atlético Vina, meia do Ceará, será novamente titular da equipe contra o Flu

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 28, no Maracanã, diante do Fluminense, em um confronto que carrega um peso grande para o Alvinegro: manter a tranquilidade na Série A e seguir em busca da vaga na Sul-Americana. O time desceu para a 14ª colocação e viu a distância para a zona de rebaixamento cair para quatro pontos — algo impensável há poucas rodadas, quando a margem de segurança era de nove. O sinal de alerta está mais do que aceso, portanto. O discurso oficial ainda é o da permanência, mas internamente há a percepção de que a campanha precisa reagir já. O curioso é que, depois deste jogo no Rio, as duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, no Castelão, o que torna esse duelo duplo algo raro e estratégico.

O resultado no Maracanã tem poder para influenciar diretamente o segundo encontro - emocionalmente e taticamente. O desafio do Ceará será imenso porque desde a chegada do técnico argentino Luis Zubeldía, o Fluminense engatou quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols atuando em casa, um dado que reforça a solidez recente da equipe carioca, que recuperou intensidade e organização, o que exigirá do elenco comandado por Léo Condé não apenas uma boa marcação, mas também uma estrutura ofensiva capaz de aproveitar as poucas brechas que surgirem.

O desempenho fora de casa contra o Atlético-MG, derrota por 1 a 0 no fim de semana passado, serve de referência. Naquela partida, o Ceará criou diversas oportunidades, mas desperdiçou pelo menos quatro chances claras. A criação, portanto, existe - o que falta é eficiência. E sem eficiência, qualquer bom plano de jogo se perde.

As ausências de Marcos Victor e Dieguinho seguem pesando. São dois dos jogadores mais regulares da equipe e, em um elenco curto, o cenário deixa buracos difíceis de preencher. Ainda assim, o Ceará preserva um ponto de equilíbrio importante: tem a quarta melhor defesa do campeonato, mesmo com o terceiro pior ataque, com apenas 27 gols marcados.

A figura mais questionada do momento é Pedro Raul. O centroavante marcou apenas dois gols nos últimos 18 jogos, mas continua titular sob a confiança do treinador. A cobrança é forte, mas ainda se vê nele uma referência tática essencial.

Fortaleza não foi vazado em 3 dos 8 jogos com Palermo

Na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, sábado passado, foi a terceira vez em oito jogos sob o comando do técnico Palermo que o Fortaleza saiu de campo sem tomar gol na Série A. Antes, diante de Sport e Vitória.

Ainda sobre o desempenho defensivo do Tricolor sob o comando do argentino, o time sofreu dez gols e marcou sete, tendo saldo negativo de três tentos. Foram três partidas sem marcar, nas derrotas para São Paulo, Vasco e Cruzeiro.

Mais 3!

1. Daniel Paulista não é mais técnico do Sport, decisão com cara e jeito de preparação para a Série B 2026. Com mais de 99% de chance de queda, é melhor já pensar no ano que vem, que será complicado financeiramente.

2. O que vier para João Fonseca no Masters 1000 de Paris já é um lucro enorme e a vitória sobre Shapovalov, nesta segunda, já faz parte dessa conta.

3. O brasileiro bateu o canadense de virada por 2 a 1 e agora vai pegar um adversário duríssimo, mas que não vive boa fase: o russo Karen Khachanov.



