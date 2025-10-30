Arbitragem e atuação péssimas marcam derrota do Ceará na Série A

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC Ceará pouco ameaçou o Flu na partida

O Ceará voltou a perder fora de casa no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0, nesta quarta-feira, jogo atrasado da 12ª rodada. A derrota ocorreu por dois motivos bem evidentes: erro absurdo da arbitragem do péssimo Flávio Rodrigues de Souza, marcando uma falta que não existiu de Marllon, justamente quando saiu o gol do Fluminense, e uma atuação muito ruim do Alvinegro, entre as piores no campeonato, não tenho dúvida. Coletiva e individualmente, nada funcionou. Time não teve qualquer criatividade ofensiva, estava engessado e bem marcado pelo adversário, não acertando o gol nenhuma vez em mais de 100 minutos. Com 35 pontos, agora em 30 jogos, o Ceará olha para a zona de rebaixamento com preocupação.

A matemática caminha ao lado do Fortaleza nesta reta final de Série A. Somar pontos o quanto antes para ir diminuindo o risco de rebaixamento, hoje em 78%, é a missão. O time tem 27 pontos e ainda disputará nove partidas, o que significa 27 pontos possíveis. Mas a pergunta é: quantos serão necessários para permanecer na Série A? De imediato, já adianto: tal resposta muda rodada após rodada.

Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, neste momento do campeonato a chance de queda cai drasticamente a partir dos 42 pontos. Com 40, o risco é altíssimo, de 80%. Com 41, ainda é de 61%. A partir daí, a curva despenca: 42 pontos dão 38% de chance de disputar a Série B em 2026, 43 reduzem para 18%, 44 caem para 6% e 45 praticamente quase garantem a permanência, com apenas 1,5% de risco.

Na prática, portanto, o número mágico do Tricolor deve ficar entre 44 e 45 pontos. Isso significa conquistar de 17 a 18 pontos nas rodadas restantes — seis vitórias ou uma média de dois pontos por jogo até o fim da competição. Evidentemente que a matemática não joga e esses números mudam constantemente. A história já mostrou que tivemos equipes que se salvaram com 40 pontos, por exemplo, caso do Palmeiras em 2014. O Ceará se salvou com 39 pontos em 2019 e o próprio Fortaleza já evitou a queda com 41 pontos, em 2020.

Restam três jogos atrasados na Série A

Após a realização de Fluminense x Ceará, ontem, no Maracanã, o Campeonato Brasileiro ainda tem três jogos atrasados para realizar: Sport x Flamengo, Santos x Palmeiras e Atlético-MG x Fortaleza. Os dois primeiros estão marcados para o dia 15 de novembro, mas a partida do Tricolor diante do Galo ainda não foi marcada pela CBF. Lembrando que o time de Minas Gerais está na final da Sul-Americana, que ocorre no dia 22 de novembro, no Paraguai.

Fonseca eliminado em Paris

1. João Fonseca não resistiu ao jogo correto de Karen Khachanov no Masters 1000 de Paris. O brasileiro fez um péssimo primeiro set, reagiu bem e ganhou o segundo, mas no terceiro set cometeu erros demais e facilitou o trabalho do excelente jogador russo para fechar em 2 a 1.

2. Repito o que escrevi ontem: o que viesse no torneio da França seria lucro para João, principalmente após o titulo do ATP 500 na Basileia. O intervalo entre os torneios foi mínimo e evidentemente isso pesa mentalmente também.

3. Seja como for, a temporada do carioca é muito boa. Aos 19 anos (é muito pouco para um tenista ainda), faturou dois títulos relevantes de ATP e conseguiu entrar entre os 30 melhores do mundo, além de vitórias marcantes na temporada.



