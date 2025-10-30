Ceará: chance de queda é pequena, mas septuplicou em outubro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,19-10-2025: Vina em Ceará x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Ceará segue com dias de preocupação no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta, foi a terceira consecutiva da equipe (antes, Atlético-MG e Botafogo, além de empate contra o Sport) e consolidou uma fase negativa que contrasta com o bom momento vivido há poucas rodadas. Antes dessa sequência ruim, o time havia goleado o Santos por 3 a 0 e parecia ter se afastado de vez da briga contra o rebaixamento - as projeções da UFMG apontavam apenas 2% de risco de queda naquele momento. Agora, com quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate), a probabilidade subiu para 14%, um aumento de sete vezes.

A queda de rendimento tem explicação clara e repetida: o ataque não funciona. O Ceará não marca gols há três partidas e tem um dos piores setores ofensivos da Série A (27 tentos anotados) superando apenas Sport e Juventude em número de gols marcados. A equipe soma 35 pontos em 30 jogos, quatro a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 31 pontos. Logo acima da zona, o Santos é o 16º colocado, com 32 pontos e um jogo a menos. Já o Fortaleza, com 27 pontos em 29 jogos, ocupa a 18ª posição, ainda tentando reagir na competição.

Apesar de o risco de rebaixamento ainda ser pequeno, o alerta está aceso. A equipe demonstra solidez defensiva em alguns momentos, mas falta eficiência e criatividade no ataque. A sequência negativa fez o torcedor voltar a olhar para a tabela com preocupação - algo que parecia superado semanas atrás.

O próximo desafio, novamente contra o Fluminense, no Castelão, é uma nova oportunidade de recuperação. Se quiser evitar que o drama da luta contra o rebaixamento cresça, o Alvinegro precisa voltar a ganhar.