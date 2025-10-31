BTG e Atlético-MG na LFU expõe crise na Libra; Ceará e Fortaleza estão no lado certo

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Ceará e Fortaleza estão na LFU desde o começo do grupo

Fundada por clubes de maior torcida do País, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians e Cruzeiro (os dois últimos já migraram para a Liga Forte União - LFU), a Libra atravessa seu momento mais conturbado desde a criação.

O bloco, que se vê envolvido numa briga jurídica com o Flamengo, acaba de perder, neste semana, o Atlético-MG, ficando sem qualquer representante em Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, impactando diretamente a audiência. E o abalo não se restringe aos campos: o BTG Pactual, até então parceiro financeiro da Libra, também está deixando o grupo e se juntando à LFU, que já conta com a XP Investimentos.

Na prática, a Libra se enfraquece justamente quando mais precisava de estabilidade. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ficou extremamente chateada, apurou a coluna. O BTG, que antes articulava investimentos como o do fundo soberano Mubadala — interessado em adquirir entre 12,5% e 20% dos direitos comerciais e de mídia por até 50 anos — agora assume papel de apoio à LFU, com o objetivo de atrair novos clubes e contribuir para a formação de uma liga unificada.

Enquanto isso, o caso do Flamengo, já expliquei aqui, simboliza bem o motivo das rachaduras. O clube carioca contesta o modelo de rateio do contrato com a Globo, que prevê 40% de cotas iguais, 30% por desempenho e 30% por audiência. O Rubro-Negro defende que essa última parcela considere o peso de cada plataforma — TV aberta, fechada e streaming — o que, naturalmente, o favoreceria, mostrando a dificuldade de se construir um projeto coletivo em meio a interesses individuais.

Na direção oposta, a LFU se mostra, ao menos até agora, sólida e coerente. Reunindo clubes como Inter, Vasco, Flu, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Ceará e agora o Atlético-MG, a entidade nasceu com a proposta de receitas equilibradas e valorização conjunta. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, segue como presidente e participou das negociações com BTG e Galo.

Do ponto de vista comercial, os clubes da LFU já recebem mais do que nos contratos anteriores, tanto pelo aumento natural do valor do produto, quanto por uma distribuição mais justa: 45% igualmente, 30% por performance e 25% por audiência, com limite máximo de diferença. Fortaleza e Ceará, repito, entenderam cedo que o crescimento do futebol brasileiro depende do equilíbrio. A força de mercado vem da soma das marcas, não da supremacia de uma ou duas. A LFU aposta em um modelo mais próximo das grandes ligas europeias, em que a distância entre o primeiro e o último colocado é pequena e a competitividade mantém o interesse alto.

Média de público pagante



O Ceará segue com a sétima maior média de público pagante da Série A. São 31.913 torcedores por partida. Já o Fortaleza, com 23.753, tem a 11ª melhor. Na liderança, o Flamengo, com 56.749.

2025 acabou para João Fonseca

1. João Fonseca encerrou a temporada. Após a eliminação do Masters 1000 de Paris, ele justificou a decisão por problemas lombares.

2. O brasileiro disputaria o ATP 250 na Grécia e partiria para as férias, mas a opção foi por terminar agora.

3. João fez um ano excelente e certamente será mais cobrado em 2026, quando terá que participar de mais torneios e será cabeça de chave em muitos deles.



