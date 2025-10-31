Ceará: os melhores e piores cenários da 31ª rodada da Série A

Foto: Samuel Setubal Nos últimos três jogos o ataque do Vovô não balançou as redes adversárias

O Ceará, atual 14º colocado na Série A com 35 pontos, enfrenta o Fluminense neste domingo, na Arena Castelão, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time chega ao compromisso pressionado, após três derrotas consecutivas sem marcar gols e quatro jogos sem vencer na competição.

O momento é de alerta máximo. Embora ainda esteja fora da zona de rebaixamento, o Ceará pode encerrar a rodada a apenas um ponto do Z4 em caso de novo revés. A necessidade de reação é clara: o time precisa voltar a pontuar para evitar que a situação se torne crítica na reta final do campeonato.

No melhor cenário, uma vitória diante do Fluminense pode fazer o Alvinegro subir duas posições, ultrapassando Atlético Mineiro e Bragantino, e alcançar a 12ª colocação - o que devolveria um pouco de tranquilidade e confiança ao grupo.

No entanto, uma nova derrota tem potencial perigoso. O Ceará pode cair para o 16º lugar, sendo ultrapassado por Internacional e Santos, e em qualquer cenário máximo negativo terminará a rodada a apenas um ponto da zona de rebaixamento. A chance de o Santos superar o Alvinegro é pequena, já que o time paulista tem saldo de gols bem inferior (-12 contra -2).

Em meio ao momento instável, o Ceará precisa apresentar mais intensidade ofensiva e eficiência nas finalizações. A equipe vem encontrando dificuldades para criar e converter chances, e terá pela frente um Fluminense que, mesmo oscilando, costuma ter bom desempenho em posse de bola e controle de jogo.