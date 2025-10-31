Fortaleza: as consequências na tabela após o jogo decisivo contra o Santos de Vojvoda

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC A partida contra o Santos é a mais importante da temporada até agora

O Fortaleza tem um jogo extremamente relevante neste sábado, na Vila Belmiro, diante do Santos. A equipe venceu Flamengo na rodada passada, mas segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação da Série A com 27 pontos, e a partida é a mais importante da temporada até agora.

Um resultado positivo é fundamental para tentar reduzir a distância da equipe em relação à saída da zona da degola.

Na melhor das hipóteses, se o Fortaleza vencer o Santos, chegará a 30 pontos e poderá ficar a apenas dois de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o próprio Santos, considerando também que o Vitória não vença o Cruzeiro. Tal cenário daria novo fôlego ao time na luta pela permanência.

Já na pior das hipóteses, caso o Fortaleza perca, a equipe ficará oito pontos atrás da zona de escape faltando apenas oito jogos para o fim do campeonato - um cenário desastroso que deixaria o rebaixamento praticamente confirmado.

Diante da pressão e da importância do confronto, o Fortaleza precisa apresentar um desempenho de alto nível e muito controle mental, com intensidade, foco defensivo, eficiência ofensiva e redução dos erros que têm custado pontos ao longo da competição. Somar pontos fora de casa, diante de um adversário direto na briga pela permanência, será crucial para manter vivo o objetivo de evitar a Série B.