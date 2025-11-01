Perigo e tensão para Ceará e Fortaleza em difícil rodada da Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Willian Machado e Sasha estarão em campo por Ceará e Fortaleza

Rodada complicada neste fim de semana, de novo, para Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo hoje, contra o Santos, na Vila Belmiro, encontro mais relevante do ano até aqui. A equipe venceu o Flamengo no sábado passado, ganhou bastante confiança, mas segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação da Série A com 27 pontos. Um resultado positivo é fundamental para tentar reduzir a distância para escapar. Na melhor das hipóteses, se o Fortaleza vencer o Santos, chegará a 30 pontos e ficará a apenas dois de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o próprio Santos, considerando também que o Vitória não vença o Cruzeiro. Tal cenário daria novo fôlego na luta pela permanência.

Já na pior das hipóteses, caso o elenco de Palermo perca, ficará oito pontos atrás da zona de escape faltando oito jogos para o fim do campeonato — um cenário desastroso que deixaria o rebaixamento próximo, mas ainda não confirmado pela matemática. Diante da pressão e da importância do confronto, o Fortaleza precisa apresentar desempenho de alto nível e muito controle mental, com intensidade em todos os setores e redução dos erros que têm custado pontos ao longo da competição.

Já o Ceará, atual 14º colocado na Série A com 35 pontos, encara mais uma vez o Fluminense neste domingo, no Castelão. O time chega ao compromisso pressionado, após três derrotas consecutivas sem marcar gols e quatro jogos sem vencer na competição. O momento, evidentemente, é de alerta máximo. Embora ainda esteja fora da zona de rebaixamento, o Ceará pode encerrar a rodada distante apenas um ponto do Z-4 em caso de novo revés.

No melhor cenário, uma vitória diante do Fluminense diante da torcida pode fazer o Alvinegro subir duas posições, ultrapassando Atlético-MG e Bragantino, e alcançar a 12ª colocação — o que devolveria um pouco de tranquilidade ao grupo, que ficaria muito mais próximo da classificação para a Sula, objetivo legítimo e importantíssimo.

No entanto, nova derrota tem potencial perigoso. O Ceará poderá cair para o 16º lugar, ultrapassado por Inter e Santos, e em um cenário negativo por completo terminará a rodada a apenas um ponto da zona de rebaixamento, desde que Vitória e o Santos vençam. Em relação à tabela, a chance do elenco da Vila Belmiro superar o Alvinegro é ínfima, já que tem saldo de gols bem inferior (-12 contra -2). Em meio ao momento instável, o Ceará tem de apresentar mais intensidade ofensiva e eficiência nas finalizações. A equipe vem encontrando dificuldades para criar e converter chances, e terá pela frente um Fluminense com dificuldades fora de casa.

Restam 83 jogos na Série A

Restam apenas 83 jogos até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Já foram disputados 297, com 721 gols marcados, 149 vitórias dos mandantes, 71 dos visitantes e 77 empates.

Palmeiras e Flamengo na disputa por títulos



1. Finalistas da Libertadores e principais rivais na briga pelo título da Série A, Palmeiras e Flamengo têm coincidência nesta rodada.

2. Ambos jogam diante de dois últimos colocados do campeonato. O Flamengo recebe o Sport, o Palmeiras encara o Juventude em Caxias.

3. Em pontos corridos, esse tipo de jogo, com favoritismo claro, tem potencial enorme de decidir título. Se alguém tropeçar, complica demais.



