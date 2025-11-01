Perigo e tensão para Ceará e Fortaleza em difícil rodada da Série A
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Perigo e tensão para Ceará e Fortaleza em difícil rodada da Série A
Tricolor encara o Santos, na Vila Belmiro, em clima de final. Alvinegro recebe o Fluminense, tentando vingar derrota do Maracanã
Rodada complicada neste fim de semana, de novo, para Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo hoje, contra o Santos, na Vila Belmiro, encontro mais relevante do ano até aqui. A equipe venceu o Flamengo no sábado passado, ganhou bastante confiança, mas segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação da Série A com 27 pontos. Um resultado positivo é fundamental para tentar reduzir a distância para escapar. Na melhor das hipóteses, se o Fortaleza vencer o Santos, chegará a 30 pontos e ficará a apenas dois de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o próprio Santos, considerando também que o Vitória não vença o Cruzeiro. Tal cenário daria novo fôlego na luta pela permanência.
Já na pior das hipóteses, caso o elenco de Palermo perca, ficará oito pontos atrás da zona de escape faltando oito jogos para o fim do campeonato — um cenário desastroso que deixaria o rebaixamento próximo, mas ainda não confirmado pela matemática. Diante da pressão e da importância do confronto, o Fortaleza precisa apresentar desempenho de alto nível e muito controle mental, com intensidade em todos os setores e redução dos erros que têm custado pontos ao longo da competição.
Já o Ceará, atual 14º colocado na Série A com 35 pontos, encara mais uma vez o Fluminense neste domingo, no Castelão. O time chega ao compromisso pressionado, após três derrotas consecutivas sem marcar gols e quatro jogos sem vencer na competição. O momento, evidentemente, é de alerta máximo. Embora ainda esteja fora da zona de rebaixamento, o Ceará pode encerrar a rodada distante apenas um ponto do Z-4 em caso de novo revés.
No melhor cenário, uma vitória diante do Fluminense diante da torcida pode fazer o Alvinegro subir duas posições, ultrapassando Atlético-MG e Bragantino, e alcançar a 12ª colocação — o que devolveria um pouco de tranquilidade ao grupo, que ficaria muito mais próximo da classificação para a Sula, objetivo legítimo e importantíssimo.
No entanto, nova derrota tem potencial perigoso. O Ceará poderá cair para o 16º lugar, ultrapassado por Inter e Santos, e em um cenário negativo por completo terminará a rodada a apenas um ponto da zona de rebaixamento, desde que Vitória e o Santos vençam. Em relação à tabela, a chance do elenco da Vila Belmiro superar o Alvinegro é ínfima, já que tem saldo de gols bem inferior (-12 contra -2). Em meio ao momento instável, o Ceará tem de apresentar mais intensidade ofensiva e eficiência nas finalizações. A equipe vem encontrando dificuldades para criar e converter chances, e terá pela frente um Fluminense com dificuldades fora de casa.
Restam 83 jogos na Série A
Restam apenas 83 jogos até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Já foram disputados 297, com 721 gols marcados, 149 vitórias dos mandantes, 71 dos visitantes e 77 empates.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Palmeiras e Flamengo na disputa por títulos
1. Finalistas da Libertadores e principais rivais na briga pelo título da Série A, Palmeiras e Flamengo têm coincidência nesta rodada.
2. Ambos jogam diante de dois últimos colocados do campeonato. O Flamengo recebe o Sport, o Palmeiras encara o Juventude em Caxias.
3. Em pontos corridos, esse tipo de jogo, com favoritismo claro, tem potencial enorme de decidir título. Se alguém tropeçar, complica demais.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.