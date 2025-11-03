A vitória do Ceará e o empate do Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-11-2025: Gol Pedro Raul pelo Brasileirão Serie A Ceará vence Fluminence por 2 x 0 na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Nos jogos que antecederam o Clássico-Rei da próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Fluminense, em casa, neste domingo, enquanto o Fortaleza, como visitante, empatou diante do Santos, no sábado.

O Alvinegro conquistou um resultado fundamental ao bater o time carioca por 2 a 0. Mais do que os três pontos no Castelão, o time mostrou autoridade e controle diante de um adversário tecnicamente qualificado, mas completamente neutralizado. Desde o início, o Ceará se impôs com intensidade e marcação alta. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, em uma bela jogada de Fernando Sobral construída pela esquerda e concluída de cabeça por Galeano.

O Fluminense, acuado, não conseguiu desenvolver seu habitual toque de bola e ameaçou Bruno Ferreira uma única vez. No segundo tempo, o panorama se manteve. O Ceará continuou bem e viu o cenário ficar ainda mais favorável após a expulsão do zagueiro Ignácio. Pouco depois, Pedro Raul, que teve boa atuação, ampliou o placar e consolidou a vitória.

Mais do que o resultado, o que chamou atenção foi a postura coletiva: compactação, entrega e leitura correta do jogo. Com os três pontos, o Alvinegro chegou a 38, abrindo sete de vantagem para o Vitória - primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A distância representa um alívio e deixa a equipe na briga firme por vaga na Sula.

O número que importa

O 1 a 1 do Fortaleza diante do Santos foi o primeiro empate de Palermo no comando do Tricolor. O argentino agora tem nove jogos, também com quatro vitórias e quatro derrotas.

Ainda sobre o Tricolor, a equipe poderia ter dado um passo importante na briga contra o rebaixamento, mas desperdiçou chance preciosa. O empate não foi um desastre, mas a atuação era suficiente para vencer. O time saiu na frente com Adam Bareiro, após passe de Breno Lopes, controlou o jogo e teve várias oportunidades para definir a vitória. Breno Lopes, Diogo Barbosa e Moisés desperdiçaram chances claras que poderiam ter mudado o destino da partida.

O castigo veio em um lance de acaso: chute desviado por Bruno Pacheco contra o patrimônio e gol santista, no segundo tempo. O empate mantém o Fortaleza com 28 pontos, a cinco da saída da zona de rebaixamento. O Vitória, com 31 pontos e um jogo a mais, e o Santos, primeiro fora do Z-4 com 33 e também 30 partidas, são os alvos diretos. Faltam oito jogos, e cada rodada passa a ter peso de decisão.

Apesar da frustração, o desempenho dá sinais de reação. A equipe de Palermo explorou bem as fragilidades do lado direito da defesa santista e mostrou competitividade, assim como diante do Flamengo.

Mais 3!

1. Jannik Sinner voltou a ser o tenista número um do mundo ao fazer um extraordinário Masters 1000 de Paris. Foi campeão sem perder nenhum set.

2. O italiano conseguiu superar Carlos Alcaraz no topo porque o espanhol foi eliminado na primeira rodada do torneio na França, quando ninguém esperava.

3. Na semana que vem, dia nove, começa o ATP Finals, na linda Turim, torneio que encerra a temporada e tem tudo para ser espetacular, valendo muitos pontos no ranking.



