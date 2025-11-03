Ceará perto da Sula: entenda as contas faltando 7 jogos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-11-2025: Gol Pedro Raul pelo Brasileirão Serie A Ceará vence Fluminence por 2 x 0 na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo, no Castelão, valeu muito para o Ceará e deu ao torcedor e ao time motivos concretos para buscar algo maior: o retorno a uma competição internacional. Depois de subir da Série B neste ano, o time de Léo Condé conseguiu estabilidade e, a sete rodadas do fim, está muito na disputa por vaga na Sul-Americana de 2026.

Com 38 pontos, o Ceará aparece em posição confortável e, segundo cálculos da UFMG, tem 60% de chance de classificação — número que é ainda maior, já que o modelo considera apenas até a 12ª colocação, enquanto o 13º e até o 14º lugar também vão garantir vaga por causa da final brasileira da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, além da Copa do Brasil, que terá um campeão da parte de cima da tabela.

Pelos cálculos atuais, uma equipe atinge praticamente 99% de chance de ir à Sula ao chegar a 49 pontos. Para isso, o Ceará precisaria somar 11 dos 21 pontos que restam em disputa. Pela mesma comparação do parágrafo anterior, muito provavelmente não serão necessários 49 pontos.

O desafio, claro, não é simples: pela frente, a tabela mostra os seguintes adversários: Fortaleza, Corinthians, Internacional, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras — uma sequência exigente, que vai testar o elenco em todos os sentidos.