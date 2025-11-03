Clássico-Rei vale demais: veja cenários, cálculos e consequências

Foto: Samuel Setubal Ávila e Pedro Raul têm sido titulares de Fortaleza e Ceará

O Clássico-Rei desta quinta, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será um dos jogos mais tensos do ano. Ceará e Fortaleza entram em campo vivendo momentos distintos, mas ambos sob pressão - um pela sobrevivência, o outro pela consolidação de um ano seguro e busca de importante vaga internacional.

O Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, ocupa a 18ª colocação com 28 pontos e luta com todas as forças para escapar do rebaixamento. A situação é delicada: o Tricolor está cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora do Z4. Por isso, o clássico tem peso de decisão. Se o Tricolor perder e o Santos vencer o Palmeiras, a distância aumenta para oito pontos, cenário que deixaria a permanência na Série A muito distante.

Por outro lado, a vitória do elenco do Pici mudaria completamente o panorama. Com três pontos, o time chegaria a 31 e poderia encurtar a diferença para apenas dois, dependendo também do resultado de Vitória e Internacional. Além dos cálculos, vencer o maior rival traria um impacto emocional imenso para a reta final da competição, reaproximando time e torcida num momento em que a confiança é decisiva.

Já o Alvinegro convive com uma realidade bem mais tranquila após a ótima vitória contra o Fluminense no domingo, mas não isenta de riscos. O Ceará soma 38 pontos, sete acima da zona de rebaixamento, e ainda busca lugar na Copa Sul-Americana. A vitória levaria o time a 41 pontos e praticamente encerraria qualquer preocupação com a parte de baixo da tabela. O empate, caso ocorra, é muito melhor para o elenco de Léo Condé, evidente, mas a derrota tem potencial para aproximar do time do Z4 novamente.

O Clássico-Rei, por tradição, nunca é só um jogo. Desta vez, porém, carrega contornos de drama e sobrevivência. O Ceará entra para consolidar a estabilidade; o Fortaleza, para continuar na luta para escapar da queda. É o tipo de confronto que testa o nível psicológico, a coragem e o equilíbrio de elencos e comissões técnicas, ingredientes que costumam decidir quando a bola começa a rolar.