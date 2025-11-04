O Clássico-Rei e suas consequências em caso de vitória ou derrota

Foto: Samuel Setubal Alvinegro e Tricolor jogam na quinta e Castelão receberá grande público

O Clássico-Rei desta quinta-feira, pela 32ª rodada da Série A, será um dos jogos mais tensos do ano. Ceará e Fortaleza vivem momentos distintos, mas ambos sob pressão - um pela sobrevivência, o outro pela consolidação de um ano seguro e busca de importante vaga em torneio internacional.

O Fortaleza ocupa o 18ª lugar com 28 pontos e luta com todas as forças para escapar da queda. A situação é delicada, por mais que o desempenho esteja evoluindo: o Tricolor está distante cinco pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4. Por isso, o clássico tem peso de decisão. Se o Fortaleza perder e o Santos vencer o Palmeiras, a distância aumenta para oito pontos, cenário que deixaria a permanência na Série A muito distante.

Por outro lado, a vitória do elenco do Pici mudaria completamente o panorama. Com três pontos, o time chegaria a 31 e poderia encurtar a diferença para apenas dois, dependendo também do Vitória não vencer o Internacional, em Salvador. Além dos cálculos, vencer o maior rival traria um impacto emocional imenso para a reta final da competição, reaproximando time e torcida num momento em que a confiança é decisiva.

Já o Alvinegro convive com uma realidade bem mais tranquila após a ótima vitória contra o Fluminense no domingo, por 2 a 0, atuando com intensidade e autoridade. O Ceará soma 38 pontos, sete acima da zona de rebaixamento, e está firme em busca da Copa Sul-Americana, hoje com mais de 60% de possibilidade de entrar no torneio internacional, que deve ser sim o objetivo principal do clube.

A vitória levaria a equipe a 41 pontos e encerraria de vez qualquer preocupação com a parte de baixo da tabela. O empate, caso ocorra, é muito melhor para o elenco de Léo Condé, evidentemente, mas já a derrota tem potencial para aproximar do time do Z-4 novamente.

O Clássico-Rei, por tradição, nunca é só uma partida. Desta vez o encontro carrega contornos de drama e sobrevivência. O Ceará entra para consolidar a estabilidade; o Fortaleza, para continuar na luta para escapar da queda. É o tipo de jogo que testa o nível psicológico, a coragem e o equilíbrio de elencos e comissões técnicas, ingredientes que costumam decidir quando a bola começa a rolar.

Série A dos 1 a 0



Nos 307 jogos disputados até agora na Série A, o placar que mais ocorreu foi o 1 a 0. Foram 46 vezes. Já o 1 a 1 ocorreu em 39 partidas, segundo mais comum na competição.

Ainda sobre algumas estatísticas do Campeonato Brasileiro, os mandantes ganharam 154 partidas, contra 73 dos visitantes. A média de gols está em 2,42, com 742 tentos anotados no total.

Everton Ribeiro e o Bahia

1. Muito bonita a volta de Everton Ribeiro ao time do Bahia, no domingo, após a cirurgia para retirada de um nódulo maligno na tireoide.

2. Independentemente da vitória do Tricolor sobre o Bragantino, a recepção da torcida quando o jogador entrou aos 42 minutos do segundo tempo foi marcante.

3. Aliás, sobre o Bahia, o time segue como melhor mandante da Série A: 39 pontos em 16 partidas. Impressionante.



