O peso psicológico do Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Pedro Raul em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Já sabemos, o Clássico-Rei tem uma lógica própria, que ignora a tabela de classificação e os cálculos. Mas, desta vez, há um componente psicológico que torna o jogo desta quinta-feira ainda mais relevante: Ceará e Fortaleza chegam em momentos de pressão completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, com objetivos distintos.

O Ceará, com dez pontos a mais do que o rival (38 a 28), entra em campo bem mais tranquilo justamente por causa de uma margem de segurança consideravelmente maior. A equipe de Léo Condé, após vencer o Fluminense, assumiu a 12ª colocação e segue muito mais regular, longe da zona de rebaixamento e projetando vaga na Sul-Americana.

O Fortaleza, por outro lado, joga com o peso enorme do risco. A diferença na classificação é grande o suficiente para que o resultado tenha um impacto real na confiança e nas possibilidades na luta contra o rebaixamento. No Pici, o ambiente é de urgência em função da 18ª colocação.

É justamente aí que o componente emocional ganha força. A partida, que mexe com o cotidiano da cidade, altera a rotina e redefine o clima da semana, dará vantagem a quem conseguir controlar o nervosismo.

O desafio para Martín Palermo e Léo Condé será administrar o ambiente interno e proteger os elencos da temperatura externa. O técnico argentino sequer precisa convencer seus jogadores de que o jogo é decisivo. Condé, por sua vez, tem a missão de evitar que o conforto da tabela se transforme em acomodação em algum momento.

O Clássico-Rei cobra maturidade. Ele testa a liderança dentro do vestiário, a frieza dos mais experientes e a capacidade de reagir diante do imponderável de um campo de futebol, ainda mais num confronto com tanta rivalidade acumulada. E, mais do que nunca, exige inteligência emocional.

Clássico-Rei número 5 de 2025

O Clássico-Rei de amanhã será o quinto jogo do ano entre Ceará e Fortaleza. Até aqui, três vitórias do Alvinegro (duas no Estadual e uma na Série A) e um empate (também no Estadual, na finalíssima, que deu o título ao Ceará).

Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada coloca o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo jogando contra adversários tradicionais mas, neste momento, muito inferiores tecnicamente. Ambos são favoritos. O Palmeiras encara o Santos, na quinta, já sabendo o resultado do Flamengo, que visita o São Paulo, nesta quarta, mas a partida será na Vila Belmiro porque o clube do Morumbi, precisando de dinheiro, alugou o estádio para shows.

Série B com (quase) tudo indefinido

1. E a Série B continua extremamente equilibrada. Restando apenas três rodadas, nenhuma equipe está com o acesso garantido para o Campeonato Brasileiro da próxima temporada.

2. O Coritiba lidera com 61 pontos, seguido de Chapecoense e Remo, com 58. O Athletico-PR soma 56, em quarto, pontuação idêntica ao Novorizontino, quinto. Firmes na briga: Criciúma e Goiás têm 55 e o CRB, 52.

3. Já na parte de baixo da tabela, o Paysandu já caiu. Ferroviária, Botafogo-SP, Athletic, Amazonas e Volta Redonda tentam se salvar da Série C.



