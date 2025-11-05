Do Clássico-Rei, só um lado sairá feliz

Foto: Samuel Setubal Mugni e Sasha disputam lance durante Clássico-Rei em 2025

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 6, no Castelão, em um Clássico-Rei extremamente relevante, sob muitos aspectos. A 32ª rodada da Série A coloca os dois lados em um confronto impossível de ambos saírem fortalecidos. Nem sempre isso ocorre. Dependendo do contexto, um empate é um bom negócio, mas não é este o caso, definitivamente.

O Ceará, com 38 pontos e na 12ª colocação, mira vaga na Sula e sabe que o empate não é ruim: mantém distância do Z-4 e segue firme na briga por um torneio internacional. Já o Fortaleza, com apenas 28 pontos, não conquistou tal benefício — precisa vencer de qualquer jeito para seguir lutando contra a queda para a Série B. Atualmente a equipe está na 18ª posição.

É o tipo de clássico em que a atitude dos atletas tem potencial para pesar mais do que a tática e a técnica. A pressão, o momento e a urgência certamente ditarão um ritmo muito físico para a partida. O Alvinegro joga mais leve, tem o favoritismo pelo momento geral, mas não pode se dar ao luxo de perder um confronto que pode atrapalhar bastante a sua campanha e dar força ao Tricolor.

Já o Fortaleza entra em campo no limite, querendo deixar para trás o tabu de nove partidas sem ganhar do adversário e sabendo que qualquer resultado que não seja a vitória encurta muito o tempo para reagir, independentemente dos resultados dos concorrentes diretos, hoje Vitória e Santos.

Assim, por todo esse cenário, alguém vai sair bem machucado e o outro lado, extremamente confiante. Novamente o Clássico-Rei será muito mais do que apenas um jogo.

Tabu favorece o Ceará

A vitória mais recente do Fortaleza sobre o Ceará ocorreu em abril de 2023, placar de 2 a 1. Desde então foram realizados nove clássicos, com quatro triunfos do Ceará e cinco empates. Neste recorte de invencibilidade do Alvinegro, 20 gols foram anotados: 12 pelo Ceará e oito pelo Tricolor.

Ainda sobre o clássico, nos dez jogos mais recentes do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, campanha melhor do que a do Ceará, que fez 12 pontos, com três viórias, três empates e quatro derrotas.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Na campanha da Série A, há uma estatística que coloca Ceará e Fortaleza muito distantes na comparação direta. Enquanto no sistema ofensivo os números são bem parecidos (Alvinegro marcou 29 vezes, contra 28 do Tricolor), o sistema defensivo da equipe de Léo Condé leva boa vantagem.

2. O Ceará sofreu apenas 29 gols, quinta melhor defesa da primeira divisão, enquanto o Fortaleza é a quinta pior, com 45 tentos sofridos. São 16 gols a mais tomados pela equipe do Pici, um desempenho bem abaixo do rival.

3. Enquanto o técnico Léo Condé dirigiu o Ceará na Série A toda (está desde o ano passado), Palermo soma apenas nove jogos no Fortaleza. Neste recorte, o time ganhou quatro jogos, perdeu quatro e empatou um, com 13 pontos somados em 27 disputados. O aproveitamento do time com o argentino é de 48%, o que o colocaria na oitava colocação geral da competição, sem nenhum risco de rebaixamento e brigando por vaga na Sula e Libertadores.



