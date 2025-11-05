No Clássico-Rei, será impossível todos saírem ilesos

Foto: Samuel Setubal Imagens do Clássico-Rei, duelo entre Fortaleza e Ceará, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizado no domingo, 13 de julho de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, no Castelão, em um Clássico-Rei extremamente decisivo. A 32ª rodada da Série A coloca os dois lados em um confronto impossível de ambos saírem fortalecidos.

O Ceará, com 38 pontos e na 12a. colocação, mira uma vaga na Sul-Americana e sabe que o empate não é ruim: mantém distância do Z4 e segue firme na briga por um torneio internacional. Já o Fortaleza, com apenas 28 pontos, não tem esse luxo - precisa vencer de qualquer jeito para seguir lutando contra a queda para a Série B. Atualmente a equipe está na 18a. posição.

É o tipo de clássico em que a atitude dos atletas tem potencial para pesar mais do que a tática e a técnica. A pressão, o momento e a urgência certamente ditarão um ritmo muito físico para a partida. O Alvinegro joga mais leve, mas não pode se dar ao luxo de perder um confronto que pode atrapalhar sua campanha e dar força ao Tricolor. Já o Fortaleza entra em campo no limite, querendo deixar para trás o tabu de nove partidas sem ganhar do adversário e sabendo que qualquer resultado que não seja a vitória encurta muito o tempo para reagir.

Por tudo isso, alguém vai sair bem machucado e, novamente, o Clássico-Rei será muito mas do que apenas um jogo.