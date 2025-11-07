Ceará: as contas pela Sula e contra a Série B após empate no Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal / O POVO Ceará x Bahia - Série A do Brasileirão - Arena Castelão

O Ceará saiu do Clássico-Rei satisfeito. O empate em 1 a 1 no Castelão, conquistado nos minutos finais, teve sabor de vitória para o Alvinegro, que chegou aos 39 pontos e está na 13a. colocação na Série A. A equipe abriu seis de vantagem para a zona de rebaixamento, que começa com o Santos, dono de 33 pontos e um jogo a menos.

Mais do que o resultado, o time mostrou resiliência e força mental para reagir no momento decisivo. A torcida reconheceu o esforço e o elenco tem totais condições de conseguir vaga para a Copa Sul-Americana - uma meta totalmente possível.

Com seis jogos a disputar, o time precisa somar mais oito ou nove pontos para alcançar a faixa dos 47-48, números que têm grandes chances de garantir presença na competição internacional. É um desafio que passa por manter o equilíbrio defensivo e melhorar o poder de criação no ataque.

Já para não ter risco de rebaixamento, o elenco de Léo Condé tem que somar mais quatro ou cinco pontos nos 18 que ainda tem por disputar. Com 43 pontos, as chances de permanecer estão em 88% e com 44 pontos, 97%.