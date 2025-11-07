Ceará: as contas pela Sula e contra a Série B após empate no Clássico-Rei

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O Ceará saiu do Clássico-Rei satisfeito. O empate em 1 a 1 no Castelão, conquistado nos minutos finais, teve sabor de vitória para o Alvinegro, que chegou aos 39 pontos e está na 13a. colocação na Série A. A equipe abriu seis de vantagem para a zona de rebaixamento, que começa com o Santos, dono de 33 pontos e um jogo a menos.
Mais do que o resultado, o time mostrou resiliência e força mental para reagir no momento decisivo. A torcida reconheceu o esforço e o elenco tem totais condições de conseguir vaga para a Copa Sul-Americana - uma meta totalmente possível.
Com seis jogos a disputar, o time precisa somar mais oito ou nove pontos para alcançar a faixa dos 47-48, números que têm grandes chances de garantir presença na competição internacional. É um desafio que passa por manter o equilíbrio defensivo e melhorar o poder de criação no ataque.
Já para não ter risco de rebaixamento, o elenco de Léo Condé tem que somar mais quatro ou cinco pontos nos 18 que ainda tem por disputar. Com 43 pontos, as chances de permanecer estão em 88% e com 44 pontos, 97%.
