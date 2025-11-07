Fortaleza: as contas para se salvar da Série B após o empate contra o Ceará

Foto: Samuel Setubal Comemoração do gol de Adam Bareiro, do Fortaleza, no Clássico-Rei desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará e Fortaleza duelaram na Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

O empate no Clássico-Rei trouxe pouco alívio para o Fortaleza. O 1 a 1 no Castelão, embora tenha mostrado entrega e competitividade, manteve o time em uma posição péssima na tabela, na vice-lanterna. Com 29 pontos após 31 jogos, o Tricolor vê o tempo se encurtar perigosamente.

A conta para permanecer na Série A é pesada. O Fortaleza precisa somar ao menos 14 pontos dos 21 que restam em disputa para chegar aos 43 e ter cerca de 88% de chance de escapar da queda. Se alcançar 44, as possibilidades de permanência ultrapassam 97%. Isso significa que o time terá de vencer cinco dos sete jogos restantes ou ganhar quatro e empatar dois - uma missão muito difícil, mas ainda não impossível.

O desempenho contra o Ceará mostrou um time lutador e os resultados recentes deixam claro que a equipe evoluiu com Palermo, que chegou aos 10 jogos comandando o elenco e 14 pontos somados.

Há torcedores que acreditam e outros não mais, mas de qualquer forma o Fortaleza precisa transformar o desempenho em resultados imediatos. Faz tempo que cada rodada já era uma final na Série A e agora, mais ainda.