Pedro Raul: fila do perdão para quem fez um terço dos gols do Ceará na Série A

O atacante Pedro Raul viveu um período de seca de gols no Ceará. Criticado por boa parte da torcida, o jogador foi apontado como um dos responsáveis pela queda de rendimento ofensivo do time. Desde o dia 3 de agosto, ele havia marcado apenas dois gols, o que alimentou cobranças e pedidos para que deixasse o time titular.

No entanto, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o centroavante deu uma resposta à altura: marcou contra o Fluminense, na vitória em casa, e voltou a balançar as redes no empate diante do Fortaleza, no Clássico-Rei. Agora são dez gols na competição, um terço dos 30 que o time fez no torneio.

Esses dois gols recentes devolveram a confiança a um jogador que, mesmo em má fase, nunca deixou de se esforçar. Pedro Raul é o típico atacante que se sacrifica pelo coletivo. Em um Ceará de estilo reativo, que passa longos períodos sem a bola e aposta em contra-ataques, ele muitas vezes joga isolado, cercado por zagueiros, sem o apoio adequado dos meias. E como não é um velocista, acaba sendo prejudicado pelo esquema. Ainda assim, é o atleta mais qualificado do elenco para fazer gols e definir partidas.

É verdade que desperdiçou oportunidades durante os meses de jejum, mas também é justo reconhecer que se manteve comprometido e foi recompensado. Agora, com o faro de artilheiro novamente em dia, é hora de abrir a fila do perdão: o Ceará precisa de Pedro Raul, e Pedro Raul, por sua vez, mostrou que ainda pode ser decisivo nessa reta final.