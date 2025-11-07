Resquícios imediatos do Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal Mancuso e Pedro Henrique durante o Clássico-Rei da quinta passada

Com mínimo tempo para treinar e três dias depois de um intenso Clássico-Rei, Ceará e Fortaleza voltam a campo já neste domingo carregando as consequências diretas do empate em 1 a 1. O resultado, embora mais vantajoso para o Alvinegro, não permite relaxamento. O Ceará ainda tem metas concretas na Série A e sabe que não pode bobear. Enfrentar o Corinthians fora de casa é sempre um desafio de alta exigência. O time paulistano vem de três vitórias seguidas como mandante (Mirassol, Atlético-MG e Grêmio) e sem tomar gol. Assim, o elenco de Léo Condé — com os desfalques de Pedro Raul e Vina — tem de mostrar a solidez defensiva habitual, mas não esquecer jamais de agredir o adversário.

Do outro lado, o Fortaleza chega pressionado, como vem ocorrendo durante quase todo o campeonato, seja com Vojvoda, Renato Paiva ou agora com Palermo. O empate na quinta-feira teve sabor bastante amargo para quem precisava vencer e agora não há mais margem para negociação. Diante do Grêmio, no Castelão, a equipe é obrigada a buscar os três pontos de toda forma para seguir mirando escapar da Série B. O time de Porto Alegre perdeu os três encontros mais recentes fora de casa e é um visitante ruim, com apenas 13 pontos somados em 45 disputados, aproveitamento baixíssimo.

O discurso para o Fortaleza de vitória e decisão é repetitivo e necessário, mas o fato é que o clássico passou, mas seus resquícios ainda pesam — e o domingo promete revelar quem soube administrá-los melhor.

Palermo chega a 10 jogos pelo Fortaleza



Palermo completou dez jogos comandando o Fortaleza, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, somando 14 pontos nos 30 possíveis, aproveitamento de 46%, que o colocaria entre os dez melhores do campeonato. Ainda que perca todos os jogos até o fim do torneio, terá campanha melhor do que os antecessores.

Pedro Raul mostra a qualidade que tem

Os dois gols recentes marcados por Pedro Raul — contra Fluminense e Fortaleza — devolveram a confiança a um jogador que, mesmo em má fase, nunca deixou de se esforçar pelo Ceará. Pedro Raul é o típico atacante que se sacrifica pelo coletivo. Em um Alvinegro de estilo reativo, que passa longos períodos sem a bola e aposta em contra-ataques, ele muitas vezes joga isolado, cercado por zagueiros, sem o apoio adequado dos meias. E como não é um velocista, acaba sendo prejudicado pelo esquema.

Algumas críticas quando ele vinha mal eram até justas, mas as ofensas e os pedidos para que fosse reserva não faziam muito sentido. É o atleta mais qualificado do elenco para fazer gols e definir partidas, tanto que tem 10 dos 30 gols marcados pelo Ceará na Série A, ou seja, um terço. É muita coisa para uma equipe que cria pouco.

Disputa pelo título segue quente

1. Entre os times que brigam pelo título da Série A, a rodada do fim de semana é mais tranquila para o Flamengo. Em casa, o time recebe o Santos.

2. Já o Palmeiras visita o ótimo Mirassol, muito forte em casa, enquanto o Cruzeiro recebe o Fluminense.

3. Importante: por equanto, até o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro se classifica para a Libertadores e do oitavo até o 13ª conseguem lugar na Sula. Ainda podem surgir mais vagas.



