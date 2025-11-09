Ceará: vitória enorme e de muita entrega contra o Corinthians

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O Ceará conquistou uma vitória importante demais sobre o Corinthians, neste domingo, em São Paulo, confirmando o excelente momento sob o comando de Léo Condé, com sete pontos conquistados nos nove mais recentes disputados. Novamente o sistema defensivo brilhou na Série A, com atuações destacadas de Willian Machado, Marcos Victor, Bruno Ferreira e Zanocelo. O técnico, inclusive, escalou Rafael Ramos no meio-campo, na vaga do atacante Pedro Raul, que ficou de fora por questões contratuais.
Em uma partida de grande intensidade física e aplicação tática, o Alvinegro mostrou maturidade e obediência ao plano de jogo proposto pelo treinador, que era dar a bola ao Corinthians e atuar nos contra-ataques. É verdade que no primeiro tempo a equipe teve mais dificuldades defensivas e viu o Corinthians criar três boas chances, especialmente em jogadas de cruzamentos na área. No segundo tempo, o desempenho do Ceará melhorou e o time da casa criou muito menos, enquanto o elenco de Condé poderia ter ampliado, especialmente depois das cinco trocas realizadas.
A entrega dos jogadores foi exemplar, tanto que saíram exautos de campo. O gol que garantiu os três pontos nasceu em uma ótima construção coletiva, aos 31 minutos da etapa inicial: Mugni iniciou a jogada roubando a bola no meio camppo e, com inteligência, acionou Pedro Henrique, que fez o passe preciso para Galeano, de primeira, acertar linda finalização.
Com o triunfo, o Ceará chega aos 42 pontos no Brasileirão e segue firme na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. A vitória reforça o crescimento da equipe e o trabalho consistente de Léo Condé, que conseguiu dar equilíbrio e competitividade ao elenco.
