A ótima vitória do Ceará e o péssimo empate do Fortaleza

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Galeano é o vice-artilheiro do Ceará na temporada

É até difícil explicar taticamente o que foi o empate do Fortaleza diante do Grêmio, nesse domingo, no Castelão. Portanto, nem vou tentar, até porque não há espaço físico neste texto. Um 2 a 2 com as duas equipes falhando assustadoramente, tanto no ataque, como na defesa. Foram os equívocos individuais que determinaram o resultado, enquanto os erros coletivos impediram que alguma das equipes saísse vencedora, justamente pela desorganização extrema.

O resultado foi muito ruim para o Fortaleza, que segue cinco pontos distante para sair da zona de rebaixamento, ainda na vice-lanterna, com apenas 30 pontos. Matematicamente ainda há possibilidade para escapar da Série B — restam seis jogos — mas as rodadas vão passando e o elenco não consegue sair do lugar, por mais que luta não falte.

Leia mais Após empate com o Grêmio, Fortaleza terá três jogos seguidos fora de casa

Já o Ceará conquistou uma vitória enorme sobre o Corinthians, nesse domingo, em São Paulo, confirmando o excelente momento, com sete pontos conquistados nos nove mais recentes disputados. Novamente o sistema defensivo brilhou na Série A, com atuações destacadas de Willian Machado, Marcos Victor, Bruno Ferreira e Zanocelo. Léo Condé surpreendeu ao escalar Rafael Ramos no meio-campo, na vaga do atacante Pedro Raul, que ficou de fora por questões contratuais.

Em uma partida de grande intensidade física e aplicação tática, o Alvinegro mostrou maturidade e obediência ao plano de jogo proposto pelo treinador, que era dar a bola ao Corinthians e atuar nos contra-ataques. É verdade que, no primeiro tempo, a equipe teve mais dificuldades defensivas e viu o Corinthians criar três boas chances, especialmente em jogadas de cruzamentos para a área. No segundo tempo, os espaços diminuíram e as trocas de Condé — quatro simultaneamente — deram mais energia ao time.

A entrega dos jogadores foi exemplar, tanto que saíram exaustos. O gol que garantiu os três pontos nasceu em uma ótima construção coletiva, aos 31 minutos da etapa inicial: Mugni iniciou a jogada roubando a bola no meio-campo e, com inteligência, acionou Pedro Henrique, que fez o passe preciso para Galeano, de primeira, acertar linda finalização. O paraguaio acompanhou todo o lance certamente já imaginando o desfecho.

Leia mais Galeano celebra momento no Ceará e afirma: "Quero continuar fazendo história"

O número que importa

Com o triunfo sobre o Corinthians, o Ceará chegou aos 42 pontos no Campeonato Brasileiro e segue muito firme na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, assumindo a 12ª posição. Em relação ao rebaixamento, não é mais uma preocupação. A vitória reforça o crescimento da equipe depois de um breve período de derrotas e o trabalho consistente de Léo Condé permanece, dando equilíbrio e competitividade ao elenco.

Mais 3!

1. Novak Djokovic foi campeão do ATP 250 de Atenas, seu título 101 na carreira, número absurdo. A final contra Lorenzo Musetti, no sábado, foi um jogo espetacular, vencido pelo sérvio após três horas, por 2 sets a 1.

2. Ainda na rede, logo depois de vencer, Djoko avisou ao italiano que não iria para o ATP Finals, torneio que começou nesse domingo e que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Assim, justamente Musetti ficou com a vaga.

3. A vitória na Grécia, onde mora desde setembro, determinou mais dois recordes para Djokovic: jogador mais velho a ganhar um ATP — 38 anos e cinco meses — e com mais títulos em quadra rápida da história, superando Federer: 72 a 71. Monstruoso.