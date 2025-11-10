Ceará: perto da Sula, chance de ser rebaixado equivale a ganhar sorteio com 555 pessoas

Foto: Samuel Setubal Léo Condé é, atualmente, o segundo treinador mais longevo em uma equipe da Série A

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Ceará ser rebaixado para a Série B é de apenas 0,18% — o equivalente a uma chance em cada 555 cenários possíveis. Em outras palavras, é como ter um bilhete entre 555 em um sorteio: possível, mas altamente improvável.

A comparação ajuda a traduzir o que os números mostram — o time vive um momento de segurança estatística e técnica na reta final do campeonato.

Com 42 pontos e ocupando a 12ª colocação na Série A, o time comandado por Léo Condé soma sete pontos nos nove mais recentes disputados, incluindo a vitória sobre o Corinthians na rodada de domingo. A solidez defensiva explica boa parte dessa estabilidade: com 30 gols sofridos, o Ceará tem a quinta melhor defesa da competição.

Mesmo assim, o técnico e o elenco mantêm o discurso de cautela. O campeonato ainda reserva cinco confrontos complicados (Inter, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras), mas a matemática mostra um cenário confortável, incluindo a classificação para Copa Sul-americana, onde a equipe tem 76% de probabilidade de conseguir.

Hoje, para o Ceará cair, seria preciso uma combinação improvável de tropeços próprios e resultados perfeitos dos rivais.