Por que a Sul-Americana é tão importante para o Ceará

Foto: Samuel Setubal Galeano e Mugni, estrangeiros que têm ido bem no Ceará em 2025

Com 0,18% de probabilidade de queda e 76% de chance para conquistar vaga na Sul-Americana, o Ceará segue com discurso de fazer a pontuação necessária para não cair. É natural e faz sentido manter os pés no chão, mas a vaga na competição internacional está perto e ela é extremamente relevante.

Estar na Sula é consolidação esportiva e instrumento estratégico de prestígio e visibilidade, além do orgulho para jogadores e torcedores. Financeiramente, amplia receitas de bilheteria, patrocínios e valorização do elenco, aumentando valor de mercado de atletas que atuem bem. Para o clube, a marca Ceará só tem a ganhar com todos os pontos positivos acumulados, desde que a gestão seja bem feita, evidentemente.

Agora, para quem ainda está preocupado com o rebaixamento do Ceará, ainda que as chances sejam de 0,18%, lá vai: este número é o equivalente a uma chance em cada 555 cenários possíveis. Em outras palavras, é como ter um bilhete entre 555 em um sorteio: possível, mas altamente improvável.

A comparação ajuda a traduzir o que os números mostram — o time vive um momento de segurança estatística e técnica na reta final do campeonato. Com 42 pontos e ocupando a 12ª colocação na Série A, a equipe soma sete pontos nos nove mais recentes disputados, incluindo a vitória sobre o Corinthians na rodada de domingo.

A solidez defensiva explica boa parte da estabilidade: com 30 gols sofridos, o Ceará tem a quinta melhor defesa do torneio, muito em função do preparo coletivo e dos ótimos desempenhos de Bruno Ferreira, Marcos Victor, Willian Machado e Dieguinho.

Restam seis jogos para o Fortaleza

Depois de mais um empate frustrante no Campeonato Brasileiro — 2 a 2 contra o Grêmio —, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético Mineiro, partida atrasada da competição. Após o confronto, o Tricolor ficará com 33 jogos realizados, restando apenas cinco.

Conquistar os três pontos em Belo Horizonte significa seguir respirando, mantendo o discurso da reação possível. Mas qualquer outro resultado deixará a situação perto do irreversível na reta decisiva.

A matemática é simples: se vencer, o Fortaleza chega a 33 pontos, igualando o número de jogos do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que soma 35 pontos, e do Juventude, 18º colocado, com 32. Já o Santos, que abre o Z-4 com 33 pontos, também tem um jogo a menos e enfrentará o Palmeiras no dia 15 de novembro.

Conhece Igor Thiago?

1. Há um atacante brasileiro fazendo muitos gols na Premier League: Igor Thiago, do Brentford. Certamente você já ouviu falar dele, certo?

2. Caso ainda não, saiba que ele foi das categorias de base do Cruzeiro e se transferiu para o Ludogorets, da Bulgária, em 2022. Artilheiro por lá, se transferiu para o Club Brugge, da Bélgica, marcando 29 gols na temporada 2023-2024.

3. Em 2024, o Brentford o contratou por mais de R$ 200 milhões, mas ele não foi bem, diferentemente da atual temporada, com oito gols marcados em 11 partidas da Premier League, vice-artilheiro. Tem 24 anos.



