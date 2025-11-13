Fortaleza: empate com Galo mostra coragem, mas não traz alívio

Foto: Pedro Souza/Atlético Disputa ente Hulk, do Atlético-MG, e Gastón Ávila, do Fortaleza

O empate do Fortaleza diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, ficou bem longe dos desejados três pontos para melhorar consideravelmente a situação da equipe na briga contra o rebaixamento, mas a igualdade foi conquistada com muita luta e após estar perdendo por 2 a 0 e 3 a 1.

O Tricolor fez um primeiro tempo péssimo, descendo para o vestiário desanimado. Nada funcionou, nem ataque, muito menos defesa. Na segunda etapa, a reação veio, com outra postura, principalmente no sistema ofensivo e com raro brilho de Deyverson, marcando os três tentos da equipe. Com 31 pontos e agora com 33 jogos, o Fortaleza está distante quatro pontos do Vitória, primeiro clube fora do Z-4. Restando cinco jogos, ainda é preciso um aproveitamento altíssimo para escapar da Série B.

Ceará sobe no ranking de público

O Ceará passou o São Paulo e assumiu o sexto lugar no ranking de presença de público pagante na Série A, com 32.904 torcedores por partida. Contra o Internacional, no próximo dia 20, certamente a média vai aumentar, até porque o Alvinegro já tem contabilizado grande número de presentes no Castelão para enfrentar a equipe gaúcha, principalmente após a vitória sobre o Corinthians. O Flamengo segue na liderança, com 57.704 pagante por jogo, seguido de Cruzeiro e Corinthians.

Por falar em Ceará, o time já pode começar a se preparar para a Série A 2026, principalmente porque a competição, com a mudança de calendário, vai começar em janeiro. Com 42 pontos em 33 jogos realizados, já dá para garantir que o clube seguirá na primeira divisão. Assim, o quanto antes a formação do elenco, com continuidades, saídas e contratações, for tratada, melhor, incluindo o técnico Léo Condé.

Restam dois jogos atrasados na Série A

Após o jogo desta quarta-feira entre Atlético-MG, adiado da 16ª rodada, o Campeonato Brasileiro fica com dois jogos ainda por realizar, levando em conta os atrasados. Santos x Palmeiras e Sport x Flamengo, que ocorrem no próximo sábado.

Seleção de Carlo Ancelotti

Ainda sobre o sábado que vem, a seleção brasileira encara o Senegal, em Londres, amistoso relevante para mais observações do técnico Carlo Ancelotti. Mais uma vez me chamou bastante a atenção as declarações de um atleta do Brasil sobre o italiano.

Agora foi o goleiro Ederson, que estava no grupo que perdeu para a equipe africana em 2023, por 4 a 2. "Mudou muita coisa. A forma de pensar, trabalhar. Não tirando o mérito do treinador que estava naquela vez (Ramon Menezes no caso), mas com o Ancelotti é outra forma de enxergar um treinador tão vitorioso comandando a equipe. Isso agrega muito para os jogadores, traz uma mentalidade mais vencedora".

Com a proximidade da Copa do Mundo e poucos amistosos até lá, cada partida é fundamental na estruturação da equipe, tanto no aspecto individual, como no coletivo.

Data Fifa vai definir quase todos na Copa

1. Na atual Data Fifa, 14 seleções vão garantir vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. Serão três da América do Norte e 11 da Europa.

2. Como 28 equipes já estão confirmadas, teremos 42 com passaporte carimbado, restando apenas seis vagas até março do no que vem.

3. Lembrando que a Copa começa no dia 11 de junho e tem final prevista para o dia 19 de julho.



