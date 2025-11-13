No Fortaleza, Palermo segue goleando Vojvoda e Paiva na Série A

Martín Palermo vem provando no Fortaleza algo relevante para um técnico que faz seu primeiro trabalho no Brasil: capacidade real de adaptação a um cenário extremamente difícil. Desde que assumiu o comando, o argentino coleciona números que, embora ainda insuficientes para tirar o clube da zona de rebaixamento, são bem superiores aos dos seus antecessores.

Em 12 jogos, Palermo soma quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, totalizando 16 pontos de 36 possíveis - aproveitamento de 44%. Dentro da média do Campeonato Brasileiro, esse desempenho projetaria hoje uma briga pela nona colocação, longe do desespero atual da equipe.

A comparação com os trabalhos anteriores é inevitável e reveladora. Juan Pablo Vojvoda, ídolo recente e símbolo do ciclo mais vitorioso da história do Fortaleza, dirigiu o time em 13 partidas na Série A de 2025 e somou apenas 10 pontos em 39 disputados, cerca de 25% de aproveitamento.

Renato Paiva, contratado em seguida para tentar uma reviravolta que nunca aconteceu, foi ainda pior: apenas cinco pontos em oito jogos, o equivalente a 20%. Diante desse histórico, o rendimento de Palermo significa uma melhora sensível, tanto em desempenho quanto em competitividade.

Mas mais do que números, o técnico argentino tem conseguido resgatar algo que parecia perdido: o mínimo de organização e de confiança. O ambiente que ele encontrou era o pior possível. Um elenco emocionalmente abalado, a torcida sem paciência e uma sequência de resultados ruins que deixava qualquer tentativa de reação quase inviável. Ainda assim, o time voltou a competir.

Palermo reorganizou o sistema defensivo, deu funções mais claras a alguns jogadores e conseguiu extrair um pouco mais de quem vinha em queda acentuada. Isso não significa que tudo seja perfeito. As críticas a certas substituições e decisões durante os jogos são justas. Em alguns momentos, o treinador parece insistir em escolhas questionáveis, especialmente na leitura de segundo tempo. Mas esse tipo de erro é compreensível dentro do contexto: ele ainda está conhecendo o elenco e se adaptando à pressão diária de uma reta final que exige resultados imediatos.

Com cinco jogos restantes e a necessidade de vencer quatro para ter chances reais de permanência, o desafio é gigantesco. A reação pode não ser suficiente, e o rebaixamento continua sendo o cenário mais provável. Ainda assim, a amostra de Palermo é positiva. Em pouco tempo, mostrou leitura de vestiário, clareza tática e capacidade de trabalhar com enorme pressão. Caso a queda se confirme, o argentino deixou sinais de que o Fortaleza pode encontrar nele uma base sólida para reconstrução.

O número que importa

Faltam dois gols para o Campeonato Brasileiro atingir a marca de 800. Até agora, portanto, 798 tentos foram anotados em 328 partidas, média de 2.48 por jogo.

Mais 3!

1. Dieguinho, volante do Ceará, deu uma entrevista coletiva ótima nesta semana, principalmente no ponto que elogia todos os concorrentes na posição.

2. Ficou nítido que o jogador do Alvinegro falou de forma genuína. É um dos motivos do elenco estar em sintonia.

3. Max Walef, ex-goleiro do Fortaleza e que estava na Arábia Saudita, acertou contrato com o Botafogo-PB.