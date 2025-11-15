Ceará acerta muito ao querer permanência de Léo Condé em 2026

Foto: Samuel Setubal Léo Condé tem 42% de aproveitamento de pontos com o Ceará na Série A

O CEO do Futebol do Ceará, Haroldo Martins, deixou nesta sexta-feira, 14, no programa "Esportes O POVO", uma sinalização clara sobre o desejo do clube em relação ao técnico Léo Condé, que começou e vai terminar uma temporada no comando da equipe, algo raríssimo e que não ocorria desde 1981 no Alvinegro, dirigido então por Caiçara.

Entre os muitos assuntos tratados ao vivo (você pode rever nos canais do YouTube do O POVO e do Esportes O POVO), ele expôs de forma direta a intenção do Ceará em manter o treinador para a temporada 2026. Não houve meias palavras, para deixar bem claro.

Para Haroldo, a continuidade é um desejo explícito e justificado por uma série de fatores que, na avaliação interna, consolidaram uma sintonia rara entre treinador e instituição.

Segundo o dirigente, Léo se adaptou perfeitamente ao clube — e o clube a ele. O relacionamento flui na formação do elenco, nas discussões estratégicas e no dia a dia. Há confiança na forma como o técnico lida com o grupo, na manutenção de suas convicções e no entendimento de que se trata de um profissional em crescimento, justamente no momento em que o Ceará também projeta um salto de patamar. Tal convergência não é coincidência, mas uma construção.

Os resultados reforçam o discurso. Léo Condé assumiu o Ceará no meio da Série B de 2024 e foi peça central no acesso para a Série A de 2025. No ano seguinte, já na elite, conquistou o título estadual e conduz uma campanha segura e regular no Campeonato Brasileiro, montando uma defesa extremamente competente, apesar de trabalhar com uma das três menores folhas salariais da competição. Méritos que explicam por que a diretoria vê nele o nome ideal para seguir o projeto.

No entanto, como em qualquer debate que envolve técnicos em ascensão no futebol brasileiro, há um ponto que nenhum clube controla: o mercado. Haroldo reconheceu que treinadores também recebem propostas, assim como jogadores, e Léo inevitavelmente chamou atenção nacional. O desejo do Ceará é claro, mas isso não significa que a permanência esteja garantida.

O contrato termina agora em 2025 e, diante de um calendário adiantado, a definição precisa ser rápida. A Série A de 2026 começa em janeiro, o que exige agilidade na preparação e montagem do elenco. No que depender do clube, o treinador permanece. Agora, resta saber se os caminhos seguirão alinhados também na decisão do técnico.

Ancelotti fechando as vagas na seleção

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti mantém a disputa interna no elenco ao dizer que faltam algumas das 26 vagas para serem preenchidas na lista para a Copa do Mundo. Observações vão até o limite. O Brasil encara o Senegal, em Londres, neste sábado.

