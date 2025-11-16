Com 95% de chance de queda, Fortaleza só escapa da B com feito improvável

Foto: STEFANIA LIMA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Amuzu e Pochettino disputam lance no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O Fortaleza entrou na reta final do Brasileirão 2025 precisando ser praticamente perfeito para escapar de um rebaixamento que hoje parece inevitável. Com 31 pontos em 33 rodadas e ocupando a vice-lanterna, o time está cinco pontos atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de queda. A frieza dos números ajuda a dimensionar o tamanho da missão: segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Fortaleza tem neste momento 95% de chance de rebaixamento.

O mesmo estudo estabelece balizas claras das probabilidades de permanência. Qualquer equipe que atinja 44 pontos ainda convive com 4% de risco de queda. Quem estaciona em 43 pontos vê esse risco subir para 17%. A matemática é impiedosa: para alcançar essa faixa menos ameaçadora, o Fortaleza precisa vencer quatro dos cinco jogos restantes ou somar quatro vitórias e um empate. Para um cenário mais confortável, 45 pontos reduziriam o risco para apenas 0,7%, algo próximo do improvável, mas ainda dentro da conta teórica.

A dificuldade aumenta quando se observa a sequência final. Pela ordem, o Fortaleza enfrenta Bahia, Bragantino, Atlético MG, Corinthians e Botafogo. É uma lista que mistura adversários diretos por objetivos distintos e que exigem níveis diferentes de competitividade, concentração e capacidade de decisão. A equipe precisará mostrar o que não conseguiu entregar ao longo de todo o campeonato: consistência, regularidade e força mental para resistir à pressão crescente.



