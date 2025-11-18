Para Ceará, planejar 2026 na Série A é essencial desde agora

Foto: Samuel Setubal Novo contrato de Léo Condé deve ser prioridade

Apesar de ainda não estar matematicamente garantido na primeira divisão do ano que vem (tem 42 pontos e precisa atingir os 45, restando cinco jogos em disputa), o Ceará tem de começar a execução do planejamento do time profissional o quanto antes, levando em conta que a equipe estará na Série A.

A mudança no calendário, que fará o Campeonato Brasileiro começar em janeiro, obriga o clube a antecipar decisões estruturais. A permanência é praticamente certa e o risco atual de queda é de 0,36%, o que não pode servir como justificativa para adiar movimentos fundamentais na construção do elenco, incluindo o novo contrato do técnico Léo Condé.

O primeiro ponto é encarar com celeridade é a situação de quatro jogadores emprestados que mudaram o patamar competitivo do time. Os laterais Fabiano e Matheus Bahia, o meio-campista Zanocelo e o atacante Galeano se encaixaram de forma sólida e constante no esquema de Léo Condé. Nenhum deles pertence ao Ceará, por isso a análise sobre compra precisa ser imediata. Se houver viabilidade financeira, o clube deve fazer esforço real para mantê-los, já que reposições de nível similar custariam mais caro e exigiriam adaptação.

Já o caso de Pedro Raul abre outro tipo de urgência. Apesar de ter sido determinante na temporada, sua permanência está longe de ser simples por causa do valor dos direitos econômicos pertencentes ao Corinthias e também do nível salarial integral do atleta — o Alvinegro paga apenas metade de seu salário, por volta de R$ 350 mil mensais.

O clube, portanto, já tem de voltar os olhos para um centroavante capaz de sustentar a função com presença de área e eficiência. Hoje o elenco não tem um reserva que entregue impacto próximo ao do titular, e entrar em 2026 sem um nome forte seria um risco técnico evidente.

Há ainda a possível perda de Marcos Victor e a necessidade de não aproveitar jogadores que não deram certo, algo natural no futebol, além do cenário de possível classificação para a Copa Sul-Americana, que retiraria o clube da Copa do Nordeste, é verdade, mas mudaria completamente a logística da temporada.

Com o novo calendário, todas as equipes brasileiras enfrentarão dificuldades diferentes de adaptação, mas o Ceará precisa estar pronto antes de janeiro. Planejar agora não é precipitação, é obrigação. O elenco deve iniciar a temporada montado, ajustado e competitivo, e não em construção com a bola já rolando.

Brasil x Tunísia: oitavo jogo com Ancelotti



O Brasil encara a Tunísia, nesta terça-feira, oitavo jogo do time sob o comando de Carlo Ancelotti. Até agora, a equipe soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas sob o comando do italiano.

1. Ainda sobre a seleção brasileira, mais importante do que os resultados da equipe são as atuações tendo Ancelotti como técnico.

2. Em pouco tempo, o treinador conseguiu motivar um elenco que estava perdido e achou uma forma tática de jogar, privilegiando boa marcação, movimentações ofensivas constantes e transição rápida.

3. Sobre Neymar, está claro que o jogador do Santos vai precisar mostrar bom futebol e condição física excelente para ser chamado. Do contrário, sem chance.



