Ceará e Fortaleza enfim voltam a campo, com objetivos distintos

Foto: Samuel Setubal Fernando Sobral e Lucas Sasha disputam a bola no Clássico-Rei

Depois de mais uma quase interminável pausa para a Data Fifa, Ceará e Fortaleza retornam ao campo nesta quinta-feira carregando objetivos totalmente distintos - algo que virou rotina no Campeonato Brasileiro.

O Ceará encara o Internacional no Castelão mirando os 45 pontos, número para zerar qualquer risco de rebaixamento e, enfim, olhar apenas para a briga por vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

Já o Fortaleza vai a Salvador enfrentar um Bahia fortíssimo como mandante, precisando vencer de qualquer maneira para manter viva a tentativa de escapar da zona de rebaixamento.

No Castelão, o cenário é claro: o Ceará tem de ser protagonista. A equipe precisa aproveitar a má fase do Internacional, que convive com enorme insegurança e também luta contra a queda, apesar do elenco caríssimo. O time gaúcho faz um campeonato muito ruim e tende a atuar de forma reativa, jogando por uma bola, valorizando qualquer ponto fora de casa.

Para o Ceará, o empate não é exatamente um desastre, mas é insuficiente diante do contexto. Com casa cheia e apoio maciço, a obrigação é assumir o jogo, pressionar e transformar o controle em gols, sempre tomando cuidado para não oferecer ao Inter aquela chance isolada que costuma definir vitórias.

Já o Fortaleza encara um desafio diferente e mais complexo. O time está invicto há cinco partidas, mas foram quatro empates, e o desempenho não permite qualquer acomodação. Jogar na Arena Fonte Nova, ainda mais contra um Bahia que se impõe e domina quando atua em Salvador, exige do Tricolor algo além do que tem apresentado.

A equipe não pode se dar ao luxo de apenas esperar o adversário. Se fizer isso, vai sofrer enorme pressão e terá dificuldades para sair jogando. Com a bola, o Fortaleza necessita trocar passes com velocidade, agredir e ocupar o campo ofensivo com convicção. A situação na tabela impede qualquer plano de negociar empate ou buscar apenas uma bola. É jogo para ousadia diante da situação limite atual.

Sorteio das repescagens para a Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, a Fifa faz o sorteio das duas repescagens que restam para a Copa do Mundo. Na Europa, são 16 seleções brigando por quatro vagas. Já o resto do planeta tem duas vagas para seis postulantes. Assim, as 22 equipes saberão hoje seus primeiros adversários.

A nova atualização do ranking da Fifa, divulgada nesta quarta, só reforça algo que já vinha se desenhando há meses: a Espanha consolidou uma hegemonia técnica que ninguém tem conseguido arranhar. Não é apenas liderança numérica, é um domínio de estilo, de proposta e de regularidade. Enquanto muitos times oscilam, os espanhóis seguem estáveis e em alta.

Mais 3!

1. Ainda sobre o ranking da Fifa: Argentina, França e Inglaterra formam o trio que acompanha a liderança espanhola, mantendo firme o G-4.

2. Foram 149 partidas na Data Fifa mais recente. E vale lembrar, amistosos e jogos oficiais valem pontos.

3. O Brasil aproveitou os encontros contra Senegal e Tunísia, somou quatro pontos e subiu para o quinto lugar.



