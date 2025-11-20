Fortaleza não está vivo para sair do Z4, está vivíssimo

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Adam Bareiro comemora gol no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O Fortaleza segue na intensa briga para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, com uma atuação de bastante eficiência ofensiva e muita dedicação, venceu o Bahia por 3 a 2, em Salvador e aumentou as possibilidades de permanência na primeira divisão.

O time da casa era até então o melhor mandante da Série A. Foi o segundo jogo seguido do elenco do técnico Palermo marcando três gols fora de casa - o outro, contra o Atlético-MG, no empate por 3 a 3.

Com 34 pontos, o Fortaleza agora está na 18a. colocação, distante três pontos da primeira equipe fora do Z4, o Santos, que tem 37 pontos, na 16a. colocação. O Vitória, na 17a. posição, está com 36 pontos. É a menor distância do Tricolor para se livrar do rebaixamento nas rodadas recentes.

Os próximos confrontos do Tricolor, que também encerram a temporada: Bragantino fora, Atlético-MG em casa, Corinthians em casa e Botafogo no Rio de Janeiro.