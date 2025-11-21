A vitória do Fortaleza e a derrota do Ceará no Brasileirão

Foto: Samuel Setubal Willian Machado, zagueiro do Ceará, lamenta derrota para o Internacional

O Ceará fez um jogo muito valente nesta quinta-feira, na derrota para o Internacional, no Castelão, por 2 a 1. Empurrado pela torcida, o time se desdobrou atuando com um jogador a menos durante quase toda a partida, já que Vina foi expulso logo no início. O meio-campista assumiu um risco grande demais ao levantar o pé e acertar a canela do adversário. Saiu pedindo desculpas ao torcedor, poderia ter evitado o cenário. Foi uma arbitragem ruim no aspecto disciplinar porque alguns cartões amarelos para atletas do Inter deveriam ter sido dados e não foram. Com um a menos, o Alvinegro, organizado, segurou bem o empate e até levar o primeiro gol, na segunda etapa, tinha criado as melhores oportunidades para marcar. Conseguiu empatar, mas depois sofreu o segundo tento e a derrota ocorreu.

Fortaleza mostra que não desistiu

A intensa briga do Fortaleza para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro teve um capítulo e tanto nesta quinta-feira. Em Salvador, com uma atuação de bastante eficiência ofensiva e muita dedicação, venceu o Bahia por 3 a 2, aumentando as possibilidades de permanência na primeira divisão. Foi uma partida em que as duas equipes criaram diversas chances para marcar, até porque as defesas erraram frequentemente, e ganhou quem conseguiu ser mais letal.

O grande destaque da partida foi Herrera, por mais que vários jogadores tenham tido boas atuações. O atacante argentino jogou uma barbaridade, participando de todos os gols do Fortaleza, fazendo sua melhor partida desde que foi contratado. Com 34 pontos, o Fortaleza está na 18ª colocação, distante três pontos da primeira equipe fora do Z-4, o Santos, que tem 37. É a menor distância do Tricolor para se livrar do rebaixamento nas rodadas recentes.

Kaio Jorge: artilheiro do Brasileirão

A participação de Kaio Jorge no Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro tem sido espetacular. Artilheiro isolado da competição com 19 gols, ele também tem sete assistências. Assim, são 26 participações diretas em gols da equipe mineira, terceira colocada. Já na Copa do Brasil, Kaio marcou mais cinco vezes, ou seja, 24 gols em torneios nacionais. Aos 23 anos, o Cruzeiro acertou demais na contratação dele.

Já viu? *

A Mão de Deus. Dirigido por Paolo Sorrentino, o excelente drama se passa em Nápoles. O jovem Fabietto (Filippo Scotti) vivencia a alegria de sua grande família e, em seguida, uma tragédia inesperada. O filme, semiautobiográfico, passa então a abordar como o protagonista se apoia no futebol e em Maradona para se recuperar. Onde: Netflix

Palmeiras campeão da Copa do Brasil Feminina

1. Na Copa do Brasil entre as mulheres, o Palmeiras ficou com o título, nesta quinta-feira, ao bater a Ferroviária, fora de casa, por 4 a 2.

2. O time paulistano ficou com R$ 1 milhão de premiação pela conquista, enquanto a equipe de Araraquara levou R$ 500 mil pelo vice.

3. Foi uma boa iniciativa da nova gestão da CBF retomar a competição, que tinha sido disputada pela vez mais recente em 2016.



