Fortaleza: números de Palermo na Serie A superam os de Vojvoda e Paiva, juntos

Foto: FERNANDA BARROS Palermo chegou ao Tricolor do Pici em 3 de setembro deste ano

Palermo não mudou apenas o ambiente do Fortaleza - mudou o que o time entrega dentro de campo. Desde a chegada do técnico argentino, em um cenário complicado para sair da zona de rebaixamento na Série A, o time reencontrou competitividade.

Os números ajudam a explicar essa virada: em 13 jogos com Palermo, o Tricolor somou 19 pontos dos 39 possíveis - um aproveitamento de 48,7%. É quase o dobro do que o time produzia antes.

A comparação é inevitável. Vojvoda, que também treinou a equipe por 13 partidas nesta Série A, somou apenas 10 pontos, o que representa um rendimento de 25,6%. Já o português Renato Paiva teve passagem ainda menos produtiva: apenas cinco pontos em oito jogos, com 20,8% de aproveitamento. Dentro da mesma competição, contra os mesmos desafios, Palermo entrega mais, faz mais e sustenta mais o time em campo.

Leia mais Tucu Herrera desencanta e é destaque em vitória do Fortaleza na Fonte Nova

Diante do Bahia, Fortaleza conquista segunda vitória como visitante na Série A 2025

Bareiro deslancha no Fortaleza e soma quatro gols nos últimos quatro jogos Sobre o assunto Tucu Herrera desencanta e é destaque em vitória do Fortaleza na Fonte Nova

Diante do Bahia, Fortaleza conquista segunda vitória como visitante na Série A 2025

Bareiro deslancha no Fortaleza e soma quatro gols nos últimos quatro jogos

Mas a diferença não está apenas na matemática, apesar de ela ser gritante. Palermo, apesar de nunca ter trabalhado no futebol brasileiro, encontrou uma espinha dorsal, repetiu escalações e deu confiança a jogadores que pareciam emocionalmente abalados.

Há melhora tática - o time ocupa melhor os espaços e é mais agressivo - mas há, sobretudo, reconstrução psicológica. O Fortaleza voltou a competir como quem acredita que ainda há saída, por mais que continue cometendo erros defensivos graves.

A tabela segue pressionando demais: o clube tem 34 pontos, ocupa a 18ª posição e ainda vê o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento, três pontos acima, com 37. Faltam apenas quatro rodadas.

Se o destino reservar uma arrancada final, ela terá a assinatura de Palermo, que já supera Paiva e Vojvoda e coloca o Fortaleza novamente em disputa.