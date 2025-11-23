Ceará tem grande desafio contra o Mirassol, invicto como mandante

Foto: Samuel Setubal ￼FORA de casa, com Léo Condé, Ceará tem 33% de aproveitamento

Apenas dois times não perderam jogando em casa na Série A: o líder e quase campeão Flamengo, além do Mirassol, justamente o adversário do Ceará nesta segunda-feira noturna. Depois da derrota frustrante para o Internacional, no Castelão lotado, o Alvinegro tem de buscar pontuar fora de casa.

O Mirassol já está classificado para a Libertadores e faz uma campanha memorável, talvez a mais impressionante da história dos pontos corridos para clubes apontados como favoritos ao rebaixamento. Sem Pedro Raul e Vina, o técnico Léo Condé tem a chance de montar esquema parecido ao que venceu o Corinthians, em São Paulo. Quanto antes o time fizer os 45 pontos, melhor.

Futebol contra desperdício de comida

A iniciativa da CBF de levar aos estádios a campanha "Jogue Contra o Desperdício" é um gesto institucional relevante, usando o poder da audiência do esporte. Enquanto muitos brasileiros convivem com insegurança alimentar diária, cerca de 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano no Brasil, uma estatística que por si só já deveria provocar vergonha coletiva.

O "desperdiçômetro", que exibirá em algumas partidas (incluindo Bragantino x Fortaleza e Ceará x Cruzeiro) a quantidade perdida no país em apenas 90 minutos, reforça o impacto: durante o tempo de um jogo de futebol, 10 milhões de quilos de comida vão para o lixo.

A contradição é gritante e há muito naturalizada. Não basta sensibilizar o torcedor, mas é preciso apontar responsabilidade geral. A parceria com o Pacto Contra a Fome e o uso da inteligência artificial, que ajuda famílias a aproveitar melhor o que têm em casa, mostram que é possível unir futebol, tecnologia e propósito, em um assunto efetivamente urgente.

Fortaleza: cenário crítico, mas reversível

Apesar da ótima vitória sobre o Bahia por 3 a 2, na quinta passada, o Fortaleza sustenta 87% de chance de rebaixamento na Série A. O número ainda é alto, mas já foi maior e vai mudando rodada a rodada. Caso a equipe vença o Bragantino, na quarta-feira que vem, a tendência é o dado cair bastante.

Ainda sobre as probabilidades de queda do Fortaleza, a verdade é que o time ainda depende de suas próprias forças, algo importante psicologicamente para o elenco. Isso ocorre porque todos os prognósticos apontam que qualquer equipe que chegar aos 45 pontos tem 1% de chance de queda apenas. Com 34 pontos e restando 12 em disputa, o Tricolor, vencendo todas as partidas, alcança 46. Em todo caso, ainda é possível escapar com 43 ou 44 pontos, mas neste caso é preciso ver o desempenho dos outros adversários, no caso Santos, Vitória e Juventude.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Atlético-MG é vice na Sul-Americana

1. O Atlético-MG foi derrotado pelo Lanús na final da Sul-Americana, no sábado, em um jogo que vai lamentar para sempre, especialmente pelos gols perdidos no tempo normal.

2. Nos pênaltis, após o 0 a 0, as escolhas foram ruins. Hulk, não raramente, perde cobranças decisivas, enquanto Biel tem muita dificuldade em finalizar, jamais deveria ter batido. Já Vitor Hugo estava em pânico, algo que ficou evidente pela reação corporal antes do chute.

3. Na briga pelo título da Série A, o Flamengo (74 pontos) ganhou ainda mais vantagem. Só uma enorme surpresa para o Palmeiras (70 pontos) conseguir tirar o título da equipe do Rio de Janeiro, restando três rodadas.