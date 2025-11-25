Ceará vai muito mal e perde por 3 a 0 para o Mirassol

Foto: Gabriel Silva/CearaSC O Ceará teve atuação apática contra o Mirassol

A derrota do Ceará nesta segunda foi uma combinação de fatores: desempenho ruim e pouco eficiente da equipe de Léo Condé na defesa e no ataque, especialmente no primeiro tempo, além de mais uma atuação segura e potente do invicto, em casa, Mirassol, que fez 3 a 0 com naturalidade, gols de Negueba e Reinaldo no primeiro tempo e Alesson, no segundo.

O Ceará tentou, com apenas dois atacantes e um meio-campo mais populoso, replicar o que tinha feito taticamente na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, em São Paulo, mas nada deu certo, principalmente porque entrou em campo apático, sem energia e em outra rotação na comparação com o adversário. Quando viu, já estava perdendo por 2 a 0.

No segundo tempo, o Alvinegro teve mais posse de bola, escanteios e finalizações, mas entrou em campo a ineficiência do time, perdendo as poucas chances reais que criou e continuando com as muitas falhas defensivas, algo raro para uma equipe que costumeiramente toma poucos gols. E a derrota, então, foi sacramentada.

Fortaleza busca sequência de vitórias

Diante do Bragantino, nesta quarta-feira, o Fortaleza vai tentar vencer seu segundo jogo consecutivo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Muito mais relevante do que quebrar tal escrita — ganhou do Bahia na rodada mais recente, por 3 a 2 — são os três pontos na luta contra o rebaixamento. Mais uma vez, qualquer resultado que não seja a vitória deixa o Tricolor numa situação extremamente difícil. Já o triunfo permite ao time seguir firme para receber, em casa, Atlético-MG e Corinthians, na sequência.

O Fortaleza tem oito vitórias na Série A, três no primeiro turno e cinco no segundo turno. Todos os triunfos do Tricolor na segunda parte do campeonato foram com o técnico Palermo, que tem 19 pontos ganhos em 39 disputados.

Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta terça

O Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro já nesta terça-feira, com duas rodadas de antecedência. Para tanto, precisa ganhar do Atético-MG por qualquer placar, fora de casa, e o Palmeiras perder para o Grêmio, também como visitante. Nesta situação, o time do Rio ficaria com 77 pontos, contra 70 da equipe paulistana. Restando então apenas seis pontos em disputa, o Flamengo seria dono da taça de fato e de direito.

Há um outro cenário capaz de deixar o elenco carioca pertíssimo do título, mas ainda não matematicamente. Caso o Flamengo vença e o Palmeiras empate, a pontuação ficaria 77 a 71, mas com o Palmeiras tendo que vencer os dois jogos restantes, o Flamengo perder os dois, além do elenco verde precisar tirar uma diferença de 21 gols de saldo.

Mais 3!

1. Os quatro clubes que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro - Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo - estão diante de um desafio enorme: montar elencos para a primeira divisão muito rapidamente.

2. Como a CBF mudou o calendário, o campeonato nacional do ano que vem vai começar em janeiro. Para a formação de um elenco compatível com a Série A, é preciso contratar e dispensar diversos atletas, mudando totalmente o patamar técnico atual.

3. Seja como for, é muito bom ver o Remo de volta. Desde 1994 a equipe não disputava a elite. Certamente o Mangueirão lotado será uma atração em 2026.



