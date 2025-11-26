Fortaleza tem nova chance de ficar perto de sair do Z-4

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro argentino, Gastón Ávila em treino do Fortaleza

O Fortaleza chega a Bragança Paulista, nesta quarta-feira, diante do Bragantino, em mais um daqueles jogos que não permitem hesitação. Com 34 pontos e ocupando a 18ª posição da Série A, o Tricolor vive a chance mais concreta, em muitas rodadas, de reduzir a distância para escapar do rebaixamento.

A conta é bem simples: vencendo, chega aos 37 pontos e encosta no Vitória, primeiro time fora do Z-4, com 39. Entre eles ficaria o Santos, com 38. É o tipo de oportunidade mais do que decisiva em um campeonato no qual o próprio Fortaleza se colocou sob pressão permanente. É por isso que, em termos práticos, qualquer outro resultado tem peso parecido.

Assim, nos casos de empate ou derrota, a vida fica dramaticamente complicada. O cenário empurra a equipe para uma leitura direta de que apenas a vitória faz sentido. Pela tabela, pelo momento psicológico e pela necessidade esportiva, não há margem para discutir outro resultado. Ainda mais porque um triunfo fora de casa pelo segundo jogo consecutivo — depois da vitória sobre o Bahia na semana passada, por 3 a 2 -teria um impacto bem positivo. Seria combustível emocional para elenco, comissão técnica e torcedores que, na sequência, poderão empurrar o time em dois compromissos no Castelão, contra Atlético-MG e Corinthians.

Do outro lado, o Bragantino vive fase de recuperação. Após a demissão de Fernando Seabra, a chegada de Vagner Mancini reorganizou a equipe, que se afastou completamente do risco de queda e ainda sonha com vagas em competições internacionais. É um adversário mais confiante, estável e com repertório renovado - nada que facilite a missão do Fortaleza.

Palermo terá ao menos um problema entre os jogadores mais escalados: a ausência de Bruno Pacheco, que vinha sendo titular da lateral esquerda. A boa notícia é a quantidade de zagueiros disponíveis. Isso abre espaço para uma solução relativamente natural, com Gastón Ávila jogando pelo lado esquerdo da defesa, Mancuso pelo direito e a dupla de zaga Britez-Kuscevic formando a base defensiva. É uma alternativa coerente dentro das peças do elenco e responde à necessidade de preservar estrutura e intensidade.

O Fortaleza sabe o tamanho do desafio porque é a oportunidade de enxergar uma saída mais de perto. Evidentemente que vencer não resolve tudo, mas mantém chances reais de fugir da Série B.

Fortaleza campeão do Cearense Feminino



O time feminino do Fortaleza conquistou o segundo título na temporada, nesta terça-feira. Nos pênaltis, bateu o Ceará por 4 a 3 e ficou com a taça do estadual. Foi um grande 2025, especialmente pelo acesso para a primeira divisão nacional. O que se espera é que o clube, ainda que seja rebaixado para a Série B no futebol masculino, invista na modalidade e reforce o elenco para a disputa da Série A em 2026.

Flamengo mais perto do título

1. A derrota do Palmeiras e o empate do Flamengo, ontem, aumentaram a vantagem do time do Rio na liderança (75 a 70). Restam só dois jogos para cada.

2. O detalhe: o Cruzeiro tem 68 pontos e ainda três jogos por fazer, podendo alcançar, portanto, 77 pontos.

3. Seja como for, o Flamengo, que já estava com uma mão na taça, agora tem também quatro dedos da outra mão.



