Fortaleza: vitória muito emblemática em Bragança

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Bareiro marcou cinco gols nos últimos cingo jogos em que atuou

A vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, nesta quarta-feira, por 1 a 0, é daquelas fáceis de explicar com um enorme clichê do futebol, desta vez extremamente favorável ao Tricolor: quem não faz, toma. É uma regra mundial deste esporte tão maluco.

A equipe de Palermo, que conseguiu vencer o segundo jogo seguido na Série A pela primeira vez, não teve uma boa atuação, permitiu diversas oportunidades ao adversário, criou pouco ofensivamente, mas conseguiu o gol na segunda etapa e somou três pontos fundamentais na luta para não cair, chegando aos 37 e podendo sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, contra o Atlético-MG, no Castelão (precisa vencer e torcer para Santos e Vitória não ganharem).

De novo, com oportunismo e raça, Bareiro marcou, numa jogada em que Breno Lopes escorregou na hora de cruzar e Crispim chutou completamente torto, antes do paraguaio balançar as redes. São sete partidas de invencibilidade agora para o Fortaleza, mostrando o tamanho da mudança que Palermo conseguiu ao assumir o elenco.

Ceará precisa voltar a vencer como mandante

Diferentemente do ano passado, quando foi dominante atuando em casa na Série B — especialmente na reta final da competição, quando garantiu o acesso —, o Ceará tem tido dificuldades enormes como mandante na Série A. A equipe é a sexta pior, com apenas 49% de aproveitamento. São sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. O desempenho é totalmente contaminado pelo ruim aproveitamento do sistema ofensivo. Tanto em casa (18 tentos), como no geral (32), o Alvinegro tem o segundo pior ataque.

Champions League com média de 3,44 gols por jogo

Após cinco rodadas disputadas na Liga dos Campeões, o Arsenal é a única equipe com 100% de aproveitamento. O time inglês venceu o Bayern por 3 a 1, nesta quarta-feira, jogando um grande futebol.

Por falar em Arsenal, a impressão é que o clube, nesta temporada, vai efetivamente conquistar algo relevante. Além da campanha brilhante na Champions, no Campeonato Inglês lidera com 29 pontos em 12 rodadas, seis de vantagem sobre o segundo colocado, o Chelsea.

E voltando ao assunto Liga dos Campeões, segue impressionante a média de gols do torneio. Foram 90 jogos realizados até agora na fase com 36 equipes, média de 3,44 tentos por jogo, totalizando 310 marcados. A sexta rodada ocorre nos dias 9 e 10 de dezembro.

Drops sobre o Fair Play Financeiro da CBF



1. Vou me aprofundar no assunto nos próximos dias, mas é importante que a CBF tenha avisado que o Fair Play Financeiro começará a valer no futebol brasileiro em 2026. Haverá controle de dívidas, equilíbrio operacional e limite de custos com elenco. Todas as transações e contratos serão registrados. Há limites de déficit (R$ 30 mi na Série A e R$ 10 mi na B) e de endividamento, com aplicação gradual até 2030.

2. Os clubes só poderão gastar até 70% das receitas e aportes com o elenco, com fase de transição até 2029. Em casos de insolvência, haverá teto de folha baseado nos seis meses anteriores e restrição de gastos em janelas.

3. Será proibido controlar mais de um clube na mesma competição, com regras contábeis específicas para grupos. As punições vão de advertência a rebaixamento, cassação de licença e transfer ban. Pessoas físicas poderão ser punidas por fraude, omissão ou descumprimento deliberado.



