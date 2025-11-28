O impacto enorme de Palermo no Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Palermo orienta o Fortaleza durante Clássico-Rei em 2025

A influência positiva de Palermo no comando do Fortaleza segue extremamente alta. Após a vitória do Tricolor sobre o Bragantino, por 1 a 0, na quarta-feira, a equipe, com o argentino no comando, subiu para um aproveitamento de 52,38%, campanha equivalente ao sétimo lugar da competição e apenas um ponto percentual atrás do sexto colocado, levando em conta a classificação do Campeonato Brasileiro depois de 35 jogos disputados por cada uma das equipes.

Palermo agora tem 14 partidas dirigindo a equipe e já venceu seis, contra duas de Vojvoda (13 jogos) e apenas uma de Renato Paiva (oito jogos). Além disso, são quatro empates e quatro derrotas, totalizando 22 pontos em 42 disputados.

O Fortaleza tem, portanto, nove vitórias acumuladas e dois terços estão na conta de Palermo. Para sair do Z-4 na próxima rodada, será preciso vencer o Atlético-MG no domingo, no Castelão, e torcer para Vitória e Santos não ganharem, respectivamente, de Mirassol e Sport. A equipe baiana joga no sábado, às 16 horas, enquanto o elenco de Vojvoda entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30min.

Ainda sobre Palermo, no contrato assinado com o Fortaleza, válido por 93 dias, há uma previsão de premiação alta caso o treinador consiga manter a equipe na primeira divisão. Além disso, a permanência dele fica garantida para o comando técnico durante a temporada 2026.

Neste bom momento do Fortaleza na Série A, são sete jogos de invencibilidade e o destaque fica por conta do atacante Adam Bareiro, que tem seis gols, cinco marcados no mês de novembro.

Camisas mais vendidas do mundo

Pesquisa divulgada pela empresa Euroméricas Sports Marketing apontou os 10 clubes do mundo com mais camisas vendidas de janeiro a outubro de 2025. Lidera o ranking o Real Madrid, com 3,1 milhões de unidades comercializadas. Em segundo está o Barcelona, com 2,94 milhões de unidades.

Continuando com a lista dos clubes que mais tiveram camisas oficiais compradas, na terceira colocação aparece o PSG, seguido por Bayern de Munique, Inter Miami, Boca Juniors, Manchester United, Flamengo, Chelsea e Al-Nassr. No caso do único time do Brasil na relação, foram 1,6 milhão de camisas vendidas.

Ceará reforçado contra o Cruzeiro

1. Com os retornos de Vina e Pedro Raul, certamente Léo Condé vai mudar a escalação do Ceará para encarar o Cruzeiro, neste sábado, no Castelão. O centroavante será titular, até por não ter concorrente no elenco, mas o meio-campista tem chance de perder lugar para Mugni, por mais que seu retorno seja o mais provável.

2. Vina comprometeu o elenco na derrota para o Inter por 2 a 1, sendo expulso de maneira tola e deixando a equipe com 10 atletas desde os três minutos do primeiro tempo. Entretanto, o jogador mereceu ganhar a condição de titular ao longo dos jogos. Tecnicamente, estava agregando positivamente, apesar da bobagem cometida.

3. Outro atleta que ficará disponível é Fernando Sobral, mas o meio-campo deverá ter Zanocelo e Dieguinho como primeiras opções. O Cruzeiro entrará para o confronto ainda com mínimas chances de ser campeão e precisa vencer para seguir assim.



