Ceará precisa ter inteligência emocional contra o Cruzeiro

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Jogadores do Ceará durante treino no CT de Porangabuçu

O confronto entre Ceará e Cruzeiro, neste sábado, ganhou relevância e não será apenas mais um compromisso normal do Alvinegro, no Castelão. A partida chega em momento ruim para o Alvinegro, que acumulou dois tropeços consecutivos, Internacional (2 a 1) e Mirassol (3 a 0), e viu a classificação se aproximar perigosamente da região em que ninguém quer estar.

Com 42 pontos, a equipe não está em pânico, mas não pode se permitir novos desvios de rota, até porque o Campeonato Brasileiro é capaz de punir qualquer vacilo, especialmente quando a maré começa a virar.

Durante todo o torneio, o Ceará, por mérito, conviveu com estabilidade, até por não flertar com riscos maiores na parte de baixo da tabela. Esse equilíbrio, porém, só se sustenta quando há respostas imediatas após quedas repentinas, coisa que o elenco de Léo Condé já fez. E esse é exatamente o ponto crucial do sábado: impedir que duas derrotas se tornem três, evitando que o ambiente piore com incertezas.

A atuação mais recente como mandante, diante do Inter, expôs algo raramente visto nesta edição. O time entrou ansioso, cometeu faltas desnecessárias, perdeu controle emocional e abriu mão da serenidade que costuma diferenciar quem compete de quem apenas corre. Tal alerta precisa ecoar no vestiário com força. Em vez de transformar pressão em desespero, é preciso convertê-la em foco, postura e disciplina.

Do outro lado estará um Cruzeiro organizado, competitivo e consciente de suas virtudes. O clube mineiro carrega o artilheiro Kaio Jorge, tem dinâmica coletiva bem ajustada e apresenta rendimento expressivo longe de casa. São 26 pontos em 17 jogos, o terceiro melhor visitante. É um adversário que sabe esperar, explora erros e acelera no momento exato. Qualquer desconcentração vira munição.

Ainda assim, o cenário não é desanimador. O Ceará tem condições de vencer, conta com apoio da torcida, sempre presente, mas precisa adotar comportamento oposto ao mostrado nos dois últimos confrontos. Não basta correr mais, mas correr certo, recuperando intensidade com cabeça fria, caminho para blindar a equipe e devolver confiança ao torcedor, que espera atitude compatível.

Palmeiras x Flamengo: a nada surpreendente final da Libertadores

O Brasil terá hoje seu primeiro time quatro vezes campeão da Libertadores. A final entre Flamengo e Palmeiras, nada surpreendente, terá seu vencedor com o domínio nacional entre os campeões da mais importante competição da Conmebol.

Ainda sobre a Libertadores, o Flamengo chega em um momento extremamente melhor do que o Palmeiras. Por mais que seja um confronto em que o favoritismo fica em segundo plano, desta vez a equipe do Rio está muito mais bem preparada. Se vai conseguir executar em campo, são outros quinhentos.

Fortaleza em nova final no domingo



1. O Fortaleza tem, no domingo, um encontro marcado com seu torcedor, que certamente vai encher o Castelão na partida contra o Atlético-MG.

2. Apesar de o Tricolor não depender apenas de seus resultados para sair do Z-4, somar três pontos é a única forma de seguir lutando firme contra a Série B.

3. São sete jogos de invencibilidade, com três vitórias e quatro empates, ou seja, 13 pontos em 21 disputados.



