Faltou coragem ao Ceará no empate contra o Cruzeiro

Foto: JONATHAN FEITOSA DE SOUSA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fabrício Bruno e Fernandinho disputam lance no jogo Ceará x Cruzeiro, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O empate do Ceará diante do Cruzeiro, 1 a 1 no Castelão, expôs novamente um problema que insiste em acompanhar o time ao longo do Campeonato Brasileiro: a falta de coragem para se impor em casa.

Ainda que atuando diante da torcida, o Alvinegro apresentou um jogo pouco agressivo, com menos posse de bola e finalizações, raramente assumindo o controle emocional e tático da partida, ainda que tenha saído na frente, bonito gol de Zanocelo.

É verdade que o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar e tem uma equipe qualificada, mas isso não justifica a postura excessivamente contida do Ceará, que poderia ter entregue uma atuação mais ambiciosa e só buscou o ataque com efetividade nos minutos finais da partida, quando sofreu o empate, gol contra marcado por Willian Machado, após falha de Marcos Victor.

O resultado deixa o time com 43 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento – aberta pelo Internacional, com 41. Entre ambos ainda estão Santos, também com 41, e Vitória, com 42. O problema é que o Ceará somou apenas um ponto nos últimos nove disputados, justamente no momento mais crítico do torneio.

Restam duas rodadas, contra Flamengo e Palmeiras, e não há espaço para vacilos. A luta contra a queda volta a ganhar destaque e exige atenção total, embora o time ainda mantenha chances de Sul-Americana também.