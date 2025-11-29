Faltou coragem ao Ceará no empate contra o Cruzeiro

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O empate do Ceará diante do Cruzeiro, 1 a 1 no Castelão, expôs novamente um problema que insiste em acompanhar o time ao longo do Campeonato Brasileiro: a falta de coragem para se impor em casa.
Ainda que atuando diante da torcida, o Alvinegro apresentou um jogo pouco agressivo, com menos posse de bola e finalizações, raramente assumindo o controle emocional e tático da partida, ainda que tenha saído na frente, bonito gol de Zanocelo.
É verdade que o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar e tem uma equipe qualificada, mas isso não justifica a postura excessivamente contida do Ceará, que poderia ter entregue uma atuação mais ambiciosa e só buscou o ataque com efetividade nos minutos finais da partida, quando sofreu o empate, gol contra marcado por Willian Machado, após falha de Marcos Victor.
O resultado deixa o time com 43 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento – aberta pelo Internacional, com 41. Entre ambos ainda estão Santos, também com 41, e Vitória, com 42. O problema é que o Ceará somou apenas um ponto nos últimos nove disputados, justamente no momento mais crítico do torneio.
Restam duas rodadas, contra Flamengo e Palmeiras, e não há espaço para vacilos. A luta contra a queda volta a ganhar destaque e exige atenção total, embora o time ainda mantenha chances de Sul-Americana também.
