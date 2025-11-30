Fortaleza tem campanha de 5º lugar em 15 jogos com Palermo

Foto: Mateus LotifFortaleza EC Treinador Martín Palermo acompanha Fortaleza x Grêmio

O Fortaleza chegou a 15 jogos nesta edição do Campeonato Brasileiro sob o comando de Martín Palermo, que substituiu Renato Paiva - que, por sua vez, havia assumido após a saída de Vojvoda. A sequência de péssimas atuações poderia sugerir que o ex-atacante não conseguiria melhorar o desempenho, mas não é o que a realidade mostra.

O Fortaleza venceu o Atlético-MG neste domingo, ainda briga contra o rebaixamento nas duas rodadas derradeiras, mas viu Palermo pegar o mesmo elenco que patinava na zona de rebaixamento e entregar competitividade, organização e, sobretudo, resultados.

Em 15 partidas, o treinador soma sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. São 25 pontos conquistados de 45 possíveis, aproveitamento de 55.6%, o que daria o quinto lugar na classificação neste momento do torneio. O número é expressivo para uma equipe que parecia destinada a ser rebaixada com várias rodadas de antecedência. Ainda mais significativo é o recorte recente: o Fortaleza está há oito jogos sem perder, com quatro vitórias e quatro empates, desempenho digno de parte superior da tabela.

A recuperação recolocou o clube na disputa direta contra o rebaixamento. Com 40 pontos, o Fortaleza está ao lado do Internacional, que tem 41, ambos ainda dentro da zona crítica. À frente, a briga é centímetro a centímetro: Santos com 41, Vitória com 42 e Ceará com 43 pontos. A duas rodadas do fim, qualquer deslize altera o tabuleiro.

O que Palermo oferece ao torcedor é algo que faltava: convicção. O time ainda comete erros, mas já não parece desconectado ou emocionalmente abalado. Há um plano claro, jogadores recuperando confiança e uma dinâmica competitiva que poucos imaginavam há algumas semanas. Escapar não será simples, mas o Fortaleza de Palermo é outro.