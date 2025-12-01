A vitória do Fortaleza e o empate do Ceará

Foto: Samuel Setubal Tricolor ganhou do Galo em casa com apoio da torcida

Pela terceira vez seguida, o Fortaleza saiu de campo vitorioso. Desta vez, com muita gente no Castelão, bateu o Atlético-MG por 1 a 0, bonito gol de Pochettino, após linda assistência de Bareiro. Foi uma atuação de muita imposição física do Tricolor, que se entregou o quanto era possível e foi melhor do que o Galo.

Na realidade, a equipe de Belo Horizonte teve a bola por mais tempo, mas finalizou menos e jamais controlou a partida. Já o elenco de Palermo ganhou pela objetividade e eficiência. A luta contra o rebaixamento segue insana e vai até a rodada derradeira. O Fortaleza agora tem 40 pontos e o Inter, 41, ambos no Z-4. Os primeiros times fora da zona: Santos (41), Vitória (42) e Ceará (43). Faltam dois jogos apenas. Sport e Juventude já caíram.

O empate do Ceará diante do Cruzeiro, sábado, no Castelão, expôs novamente um problema que insiste em acompanhar o time ao longo do Campeonato Brasileiro: a falta de coragem para se impor em casa. Ainda que atuando diante da torcida, o Alvinegro apresentou um jogo pouco agressivo, com menos posse de bola e finalizações, raramente assumindo o controle emocional e tático da partida, apesar de ter saído na frente, bonito gol de Zanocelo.

É verdade que o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar e tem uma equipe qualificada, mas isso não justifica a postura excessivamente contida do Ceará, que poderia ter entregue uma atuação mais ambiciosa e só buscou o ataque com efetividade nos minutos finais, logo após sofrer o empate, gol contra marcado por Willian Machado, após falha de Marcos Victor.

O resultado deixou o time com 43 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Internacional, com 41. Entre ambos ainda estão Santos, também com 41, e Vitória, com 42. O problema é que o Ceará somou apenas um ponto nos últimos nove disputados, justamente no momento mais crítico do torneio.

Restam duas rodadas, contra Flamengo e Palmeiras, e não há espaço para vacilos. A luta contra a queda volta é real, ganha destaque e exige atenção total, embora o time ainda mantenha chances de conseguir vaga na Sul-Americana.

O número que importa

O Ceará é o quarto pior mandante da Série A. São 26 pontos ganhos em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Apenas Sport, Juventude e Fortaleza possuem campanhas inferiores atuando em casa.

O título da Libertadores, conquistado no sábado pelo Flamengo, premiou o elenco mais completo da América do Sul. Nem sempre o melhor vence, mas quando o trabalho é bem feito, a confirmação do favoritismo fica mais próxima. O Palmeiras, com razão, reclama da não expulsão de Pulgar, aos 30 minutos do primeiro tempo, em um lance evidente de cartão vermelho. A decisão péssima do árbitro de campo e do VAR acabou por contaminar a decisão, mas depois que a partida termina, já era, ninguém lembra mais.

Mais 3!

1. O PSG não ser líder do Campeonato Francês após 14 rodadas é uma surpresa enorme. Quem lidera é o Lens.

2. No Campeonato Inglês, o Arsenal segue bem na liderança, cinco pontos de vantagem sobre o City.

3. Já na Itália, equilíbrio absurdo. Milan e Napoli somam 28 pontos, além de Inter e Roma, com 27.