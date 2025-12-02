Ceará, Fortaleza e o drama do rebaixamento

Foto: Samuel Setubal Vina e Sasha em Clássico Rei na temporada 2025

Restando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, a disputa contra o rebaixamento ganha força, até porque o título está muito perto do Flamengo. Na parte de baixo da tabela, quem soma menos de 47 pontos ainda tem possibilidade de queda, em que pese Corinthians (46), Grêmio (46), Bragantino (45), Vasco (45) e Atlético-MG (45) possuírem chances extremamente reduzidas de disputar a Série B.

A situação, então, está dramática para cinco equipes. Ceará (43), Vitória (42), Santos (41), Inter (41) e Fortaleza (40). Três vão se salvar e duas estarão na segunda divisão da próxima temporada, que começa em março do ano que vem, diferentemente da Série A, com início previsto para janeiro.

Prefiro não fazer projeções para os confrontos na rodada final, então avalio o cenário apenas da próxima, a penúltima, já que é possível termos clube salvos ou rebaixados matematicamente (mais sobre esse assunto você lê nas páginas de Esporte do O POVO de hoje).

O Ceará tem o jogo mais difícil, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, mas pode escapar da queda. Exemplo: caso o Alvinegro ganhe, chega aos 46 pontos e estará livre caso duas das equipes abaixo dele não vençam. Uma derrota, entretanto, tem potencial para fazer a time entrar no Z-4 pela primeira vez na competição. Para tanto, as três equipes logo abaixo do Alvinegro precisam ganhar.

Já o Fortaleza, para sair do Z-4, obrigatoriamente precisa vencer. Com 43 pontos, entra na rodada final fora da zona desde que pelo menos duas equipes acima na tabela — Vitória, Santos e Inter — não vençam. Na pior das hipóteses, uma derrota tem capacidade para rebaixar o Tricolor.

É importante notar que há confrontos da Série A nesta terça e na próxima quinta, mas os cinco times com mais risco de queda vão entrar em campo na quarta-feira. A diferença está nos horários, porque Fortaleza x Corinthians jogam às 19 horas, assim como Bragantino x Vitória. O Santos atua às 19h30min diante do Juventude, enquanto São Paulo x Inter ocorre às 20 horas e Flamengo x Ceará, somente às 21h30min. Dependendo dos resultados de mais cedo, o elenco de Léo Condé pode entrar mais tranquilo ou mais pressionado diante do líder, no Maracanã. O Inter, no intervalo do seu jogo, também vai saber o que aconteceu nas partidas de Fortaleza e Vitória.

Restam 20 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Nas 360 partidas realizadas até agora, foram marcados 895 gols, média de 2,49 por partida. Os mandantes ganharam 160 e os visitantes, 84. Ainda sobre algumas estatísticas da Série A: 16 gols de falta e 86 de pênalti. Número de tentos contra: 17.

Ancelotti, Estêvão e Neymar



1. Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti esteve pela primeira vez num estúdio de TV no país. Ele deu entrevista ao programa Esporte Record. No papo, garantiu que Estêvão e Vinicius Júnior estarão na Copa, obviamente se estiveram saudáveis.

2. A confirmação dos nomes não é uma surpresa, como também não seria confirmar os volantes Bruno Guimarães e Casemiro, por exemplo, homens de confiança do treinador italiano.

3. Seja como for, ele foi direto ao responder sobre Neymar. Novamente deixou evidente que se o atleta não estiver 100%, não será chamado. Eis o grande desafio.



