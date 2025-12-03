Ceará e Fortaleza: não parem de acreditar

Foto: Samuel Setubal Moisés e Dieguinho estão relacionados para os jogos desta quarta

Escrever uma coluna todos os dias no O POVO me dá um orgulho imenso. No meio de tudo que faço no jornalismo — ancorar rádio e TV, comentar nas redes, mergulhar em números e bastidores — o ato de escrever aqui permanece como um gesto íntimo. É hábito, claro, mas também é uma tentativa constante de estar antenado ao que importa, de condensar em poucas linhas aquilo que, muitas vezes, parece grande demais para caber no espaço. E esta é daquelas semanas em que as palavras sobram e faltam ao mesmo tempo. Ceará e Fortaleza chegam a esta quarta-feira para jogos que podem definir o futuro imediato do nosso futebol, com ambos brigando contra o rebaixamento, uma fuga dramática da Série B. O Alvinegro visita o líder Flamengo e o Tricolor recebe o Corinthians.

São duas partidas que carregam o peso de uma temporada inteira. Talvez por isso eu não goste tanto das colunas pré-jogo. Elas são exercícios teóricos, projeções sobre algo que, em dez segundos de bola rolando, podem se desfazer. São análises sem controle nenhum sobre o que vai acontecer. Enquanto os textos pós-jogo têm contas a prestar com os fatos, as pré-jogo caminham lado a lado com as suposições.

Dito isto, antes de começar a escrever este texto, estava vendo apresentações do "The Voice Alemanha". Sim, gosto muito de reality musical, e a temporada alemã entrou nas semifinais, com candidatos extremamente talentosos. Mas qual a relação com Ceará e Fortaleza? Bem, uma das candidatas cantou "Don't Stop Believin'", clássico eternizado pelo Journey na década de 1980. E, naquele instante, entendi que esta coluna não seria sobre o que os rivais precisam fazer, até porque escrevi ontem sobre isso. Seria sobre ir em frente.

Não pare de acreditar é o título da música, e hoje é o espírito que ronda as duas torcidas. Se Ceará e Fortaleza permanecerem na Série A, será excelente para o futebol cearense. Se um cair, já será bem ruim. Caso os dois caiam, pior ainda. Mas o futebol também é uma sequência de retomadas, e a vida insiste em mostrar que recomeços existem. O que eu realmente não esperava era vê-los, a duas rodadas do fim, ainda brigando contra o rebaixamento. A temporada prometia mais, prometia estabilidade, alguma tranquilidade. Não veio. Mas aqui estamos.

A música, claro, não fala de futebol, mas de dois jovens que deixam suas cidades pequenas nos Estados Unidos em busca de sucesso. Ainda assim, a mensagem serve: que os clubes encontrem o próprio sucesso nesta quarta-feira — e que, até o apito final, não parem de acreditar.

Brasil na semifinal do Mundial de Futsal Feminino

A seleção brasileira segue fazendo bonito na Copa do Mundo de Futsal Feminino, primeira edição organizada pela Fifa. O time bateu o Japão por um impiedoso 6 a 1, nesta terça, e garantiu vaga na semifinal do torneio, contra a Espanha, na próxima sexta-feira, 9h30min horário de Fortaleza.

1. Ainda sobre o Mundial de Futsal, mais uma vez, como vem ocorrendo por uma década, o Brasil é comandado com excelência pelo técnico cearense Wilson Sabóia.

2. O confronto contra a Espanha será o mais complicado até agora na Tailândia. No outro lado da chave, se enfrentam Argentina e Portugal.

3. O bom é que as quatro equipes mais fortes seguem vivas. Não por acaso são os melhores ataques. Argentina tem 18 gols, Espanha com 23, Brasil soma 25 e Portugal, 30.



