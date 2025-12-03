Com enorme reação, Fortaleza só depende de si para ficar na Série A

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Pochettino Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira, foi a mais importante do ano. É verdade que no regulamento de pontos corridos todos os triunfos têm peso matemático igual, mas bater a equipe paulista era fundamental para o time depender apenas de suas forças na rodada final, contra o Botafogo, no Rio. E assim ocorreu. Com as derrotas acachapantes de Vitória e Inter diante de Bragantino e São Paulo, também nesta quarta, o Tricolor ganhou duas posições e ao chegar aos 43 pontos está fora do Z4.

Assim, depois de 26 rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o clube conseguiu sair após a penúltima rodada e chegando aos nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates. Vencendo o Botafogo, no domingo, portanto, o elenco de Palermo fica na Série A. Até com empate e derrota o Fortaleza pode se salvar, mas aí dependerá de outros resultados.