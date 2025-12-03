Espetacular, Brenno Fraga brilha de novo pelo Fortaleza

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Na vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira, mais uma vez o goleiro Brenno foi o grande jogador da equipe. Evidente que numa reação de nove partidas de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates, o coletivo e a comissão técnica precisam ser reconhecidos, mas o que o arqueiro do Tricolor tem feito neste período é coisa de cinema.
Especialmente no confronto contra o time paulista, Brenno fez pelo menos quatro defesas espetaculares, garantindo pontos preciosos, como foi desde que voltou da cirurgia na mão para substituir João Ricardo. E o detalhe: o goleiro ainda sente dores por causa da intervenção.
Agora, com 43 pontos e fora da zona de rebaixamento, o Fortaleza depende apenas de suas forças para não cair. Resta uma partida, contra o Botafogo, domingo, no Rio.
