Fortaleza vence, Ceará perde e tudo fica para o domingo

Foto: Samuel Setubal Fortaleza bateu o Corinthians no Castelão

A derrota do Ceará para o Flamengo por 1 a 0 só não teve piores consequências porque Inter e Vitória foram derrotados nesta quarta. Como ambos estão no Z-4, o Alvinegro, com 43 pontos, depende de uma vitória contra o Palmeiras, no domingo que vem, para não se preocupar com outros resultados e permanecer na Série A. No Maracanã, o primeiro tempo do elenco de Condé foi novamente de nenhuma ação ofensiva, algo impressionante. O time até defendeu bem a área por 30 minutos, mas não conseguiu segurar o campeão brasileiro, que abriu o placar com Samuel Lino. No segundo tempo, o Ceará não melhorou em nada e seguiu completamente sem criatividade ofensiva. O Flamengo não correu riscos e garantiu o título.

Com o Castelão lotado, a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 2 a 1 foi a mais importante do ano. É verdade que no regulamento de pontos corridos todos os triunfos têm peso matemático igual, mas bater a equipe paulista era fundamental para o time depender apenas de suas forças, contra o Botafogo, no Rio. E assim ocorreu. Com as derrotas acachapantes de Vitória e Inter diante de Bragantino e São Paulo, o Tricolor ganhou duas posições e, ao chegar aos 43 pontos, está fora do Z-4, algo que parecia impossível há algumas semanas.

Os gols argentinos de Pochettino e Herrera foram muito bonitos, especialmente o do atacante, mas o grande nome do jogo foi Brenno Fraga. O goleiro novamente esteve gigante e fez defesas absurdas garantindo os três pontos. O Corinthians criou muito e teve espaços demais, incomodando o Fortaleza o tempo todo, principalmente no meio-campo e na entrada da área. Agora são nove jogos de invencibilidade do elenco de Palermo.

Noite das Personalidades Esportivas

Não é brincadeira fazer um evento de premiação por 53 edições anuais, ainda mais com excelência. Mas é exatamente isso que vai ocorrer na próxima segunda-feira, na Noite das Personalidades Esportivas, no prédio da Fiec. Sérgio Ponte, como sempre, organiza com absoluto cuidado e refinamento uma festa para fazer justiça e premiar os melhores do futebol profissional e do esporte cearense na temporada. Sempre um grande momento.

Já viu? *

Dois bilhões de corações. Aproveitando a proximidade do sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo 2026, nesta sexta-feira, trago a indicação do documentário oficial da Copa de 1994, realizada nos Estados Unidos e vencida pelo Brasil, na final disputada nos pênaltis contra a Itália. O filme tem imagens e histórias excelentes, principalmente levando em conta ter sido feito há mais de 30 anos. Onde: Fifa Plus (de graça)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Com a vitória sobre o Brentford por 2 a 0, nesta quarta, o Arsenal chegou a 18 jogos de invencibilidade na temporada 2025, levando em conta todas as competições.

2. O time de Londres, de quebra, lidera o Campeonato Inglês com 33 pontos somados, cinco acima do Manchester City, com 28.

3. A cada rodada que passa, parece que o Arsenal, muito bem dirigido por Arteta, vai finalmente ganhar uma Premier League. A vez mais recente: temporada 2003-2004.



