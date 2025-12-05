Brasil cai em grupo fácil na Copa: Haiti, Escócia e Marrocos

Foto: MAURO PIMENTEL/AFP Técnico Carlo Ancelotti vai comandar a seleção brasileira na Copa

A seleção brasileira vai jogar a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no Grupo C, sorteada que foi pelo ex-jogador de futebol americano Tom Brady, no evento de definição dos grupos realizado nesta sexta-feira, em Washignton.

Os adversários serão Haiti, Escócia e Marrocos. De todos, apenas a seleção africana pratica um bom futebol, semifinalista da Copa de 2002, e tem potencial para gerar dificuldades reais para o elenco de Ancelotti. Será a estreia, inclusive, no dia 13 de junho.

A chance do Brasil ser eliminado na primeira fase, portanto, é inexistente, inclusive porque, no caso de uma calamidade no grupo, ainda há oito vagas na segunda fase para os melhores terceiros, totalizando 32 equipes classificadas entre as 48 que começam o torneio.

Com o elenco que têm em mãos, a seleção pode usar a primeira fase para vencer jogos e se acertar taticamente para as partidas eliminatórias.

Caso fique em primeiro no Grupo C, o Brasil encara o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e um representante da repescagem da Europa.