Brasil cai em grupo fácil na Copa: Haiti, Escócia e Marrocos

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
A seleção brasileira vai jogar a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no Grupo C, sorteada que foi pelo ex-jogador de futebol americano Tom Brady, no evento de definição dos grupos realizado nesta sexta-feira, em Washignton.
Os adversários serão Haiti, Escócia e Marrocos. De todos, apenas a seleção africana pratica um bom futebol, semifinalista da Copa de 2002, e tem potencial para gerar dificuldades reais para o elenco de Ancelotti. Será a estreia, inclusive, no dia 13 de junho.
A chance do Brasil ser eliminado na primeira fase, portanto, é inexistente, inclusive porque, no caso de uma calamidade no grupo, ainda há oito vagas na segunda fase para os melhores terceiros, totalizando 32 equipes classificadas entre as 48 que começam o torneio.
Com o elenco que têm em mãos, a seleção pode usar a primeira fase para vencer jogos e se acertar taticamente para as partidas eliminatórias.
Caso fique em primeiro no Grupo C, o Brasil encara o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e um representante da repescagem da Europa.
