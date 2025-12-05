Ceará e Fortaleza: mais unidos do que nunca

Foto: Samuel Setubal Ceará e Fortaleza têm pontuação igual na Série A 2025

O destino por vezes brinca com a rivalidade entre Ceará e Fortaleza e estamos diante de um destes cenários. Depois de imprimir uma reação estupenda sob o comando de Palermo no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chegou aos nove jogos de invencibilidade, alcançando os 43 pontos. E quem ele encontrou na tabela, justamente com pontuação igual? O Ceará, que, ao contrário do Tricolor, vive um declínio de desempenho, somando um ponto nos 12 mais recentes disputados.

Outra semelhança: ambos chegam para a rodada derradeira com campanhas idênticas: 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. O Ceará está uma posição acima porque tem um saldo muito melhor, -4 contra -13.

Quer mais? Jogando em casa, Fortaleza e e Ceará estão entre os quatro piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Não souberam aproveitar, no geral, a presença do torcedor. O Tricolor é o terceiro pior, com 47%, enquanto o Alvinegro é o quarto pior, com 48%. E como visitantes? Ambos têm 29% de aproveitamento, outro ponto que os coloca bem unidos.

Os rivais também estão juntos na torcida contra Santos, Vitória e Internacional, os clubes envolvidos diretamente na luta contra o rebaixamento e que vão enfrentar, respectivamente, Cruzeiro, São Paulo e Bragantino no próximo domingo.

Para completar, Ceará e Fortaleza vão torcer um contra o outro, porque o Alvinegro pode eventualmente se salvar graças ao fracasso do Fortaleza contra o Botafogo, assim como o Tricolor tem potencial para se salvar graças ao fracasso do Ceará diante do Palmeiras.

Médias de público da Série A



O Fortaleza subiu para o oitavo melhor público pagante da Série A depois de colocar mais de 50 mil pessoas nas partidas contra Atlético-MG e Corinthians. A média do Tricolor agora é de 26.391 por partida.

Ainda sobre o público no Campeonato Brasileiro, o Ceará segue como sexto melhor, média de 33.414 por partida, número que deve aumentar após a partida contra o Palmeiras, no próximo domingo, com promessa de grande público para apoiar o elenco comandado por Léo Condé na luta contra o rebaixamento.

Como era esperado, o campeão Flamengo vai terminar a competição na liderança do ranking de público. No total, o clube levou 1.112.519 pagantes, sustentando média de 58.554 torcedores em cada uma das 19 partidas como mandante. A equipe, por sinal, terminou invicta atuando em casa, com 14 vitórias e cinco empates.

Dia de sorteio da Copa do Mundo



1. Nesta sexta-feira ocorre o sorteio dos 12 grupos da imensa Copa do Mundo 2026, com recorde de participação de 48 seleções. Pela quantidade de convidados que vão subir ao palco, a cerimônia vai demorar.

2. Usei um dos simuladores de sorteio disponíveis por aí e o Brasil caiu no Grupo G, com Áustria, África do Sul e representante 1 da repescagem da Europa, que vai ocorrer em março do ano que vem. Seria uma chave bem tranquila.

3. Seja como for, a seleção brasileira não chega como favorita para o título, mas ser eliminada na primeira fase eu diria que é completamente impossível.



