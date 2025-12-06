Torcedor: não tente parecer calmo

Foto: Samuel Setubal O destino de Ceará e Fortaleza em 2026 será definido amanhã

Hoje é sábado, mas ninguém está vivendo o sábado. A cidade já foi sequestrada pelo domingo, quando a partir das 16 horas Ceará e Fortaleza decidem se permanecem na Série A.

É curioso como é contraditório ser torcedor. A vontade de chegar logo se mistura com a sensação que é melhor que não chegue nunca, mas o tempo não dá trégua.

Fortaleza e Ceará estão grudados com 43 pontos, logo acima da zona de rebaixamento e dividindo a corda bamba, cada um tentando fingir que está mais firme do que realmente está. Rivais desde o berço, neste domingo irmãos na esperança da permanência e na mania de sofrer.

A realidade é que cada torcedor já começou a sua liturgia particular e não adianta chamar de loucura. O futebol, quando decide provocar, transforma todo mundo em especialista em superstição e no talento de driblar o pânico. O nervosismo é inevitável e, cá entre nós, faz parte da graça. Pior é se fingir de calmo ou falso confiante, mas quem diz que torcer é ruim nunca sentiu o alívio do gol salvador ou da defesa espetacular no segundo derradeiro. E ainda que dê tudo errado, tem a promessa de nunca mais passar por isso, até passar de novo.

E não, nesta coluna não vou explicar e muito menos especular o que cada time precisa fazer. Todo mundo já sabe e, a esta altura, só resta aguardar, com aquela dúvida elegante ou uma desconfiança desesperada. O fato é que Alvinegro e Tricolor fizeram campeonatos ruins, olhando o todo. Não por acaso, estão lutando para não cair. Tivessem ido bem, estariam tranquilos e apenas brigando por vagas em competições internacionais. Pouco adianta se o Ceará começou bem e caiu de rendimento ou se o Fortaleza reagiu após começar mal. Em longas 38 rodadas, se os dois se salvarem, vão merecer. Se os dois caírem, também vão merecer.

O torcedor, na realidade, não vai ter controle de nada. O máximo que cada um pode fazer é escolher a posição exata no sofá, aquele que não derruba time nenhum para a Série B, até derrubar pela primeira vez. Caso dê tudo certo, a comemoração vem com a segurança irritante de quem sempre acreditou. Se der errado, vai jurar que já sabia que o caos era destino certo.

Brasil na final do Mundial de Futsal Feminino

Estão definidas as seleções finalistas da Copa do Mundo de Futsal Feminina. E o Brasil (passou pela Espanha, 4 a 1) vai encarar Portugal (bateu a Argentina, 7 a 1), domingo, às 8 horas da manhã, horário de Fortaleza. São as duas melhores equipes do torneio nas Filipinas, goleando quem apareceu pela frente. Jogo difícil para as comandadas de Wilson Sabóia na área técnica e por Amandinha, dentro da quadra, cearenses de alto nível.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Grupo do Brasil na Copa



1. Marrocos, Haiti e Escócia no grupo do Brasil na Copa de 2026. Só Marrocos pratica bom futebol, semifinalista da Copa de 2022, e com potencial para gerar dificuldades.

2. A chance da seleção ser eliminada na primeira fase é inexistente, inclusive porque, no caso de uma calamidade, ainda há oito vagas na segunda fase para os melhores terceiros, totalizando 32 equipes classificadas entre as 48 que começam o torneio.

3. A partir dos jogos eliminatórios, aí sim o caminho do Brasil será muito mais difícil.



