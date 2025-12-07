Domingo tenebroso: Ceará e Fortaleza merecidamente rebaixados

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Moises Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Um domingo que entra para a história do futebol cearense de forma negativa. Com as derrotas desta rodada, Ceará e Fortaleza foram rebaixados para a Série B. E de forma indiscutível, por incompetência. O Alvinegro perdeu para o Palmeiras por 3 a 1, no Castelão, enquanto o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo, no Rio, por 4 a 2.

Pouco importa se ambos tiveram caminho diferentes, mas mereceram a queda em um campeonato de 38 rodadas. É muito jogo para não conseguir ser melhor do que quatro equipes. O Fortaleza começou mal o torneio, reagiu da forma que era possível com Palermo, mas não foi capaz de se salvar. O Ceará começou bem, mas falhou demais na reta final. Ambos terminaram a competição com 43 pontos. Ao lado de Sport e Juventude, vão disputar a Série B em 2026.

Na rodada derradeira, Inter e Vitória conseguiram permanecer porque ganharam de Bragantino e São Paulo respectivamente, por 3 a 1 e 1 a 0.