Domingo tenebroso: Ceará e Fortaleza merecidamente rebaixados

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Um domingo que entra para a história do futebol cearense de forma negativa. Com as derrotas desta rodada, Ceará e Fortaleza foram rebaixados para a Série B. E de forma indiscutível, por incompetência. O Alvinegro perdeu para o Palmeiras por 3 a 1, no Castelão, enquanto o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo, no Rio, por 4 a 2.
Pouco importa se ambos tiveram caminho diferentes, mas mereceram a queda em um campeonato de 38 rodadas. É muito jogo para não conseguir ser melhor do que quatro equipes. O Fortaleza começou mal o torneio, reagiu da forma que era possível com Palermo, mas não foi capaz de se salvar. O Ceará começou bem, mas falhou demais na reta final. Ambos terminaram a competição com 43 pontos. Ao lado de Sport e Juventude, vão disputar a Série B em 2026.
Na rodada derradeira, Inter e Vitória conseguiram permanecer porque ganharam de Bragantino e São Paulo respectivamente, por 3 a 1 e 1 a 0.
